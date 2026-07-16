Novac ih prati gdje god krenu: 3 znaka kojima se pare lijepe za prste

Finansijski uspeh ne zavisi samo od horoskopskog znaka, već pre svega od truda, znanja, životnih okolnosti i odluka koje osoba donosi. Ipak, astrologija svakom znaku pripisuje određene karakteristike u odnosu prema novcu.

Bik

Bik je znak poznat po potrebi za sigurnošću, stabilnošću i udobnim životom. Bik ne samo da ume da zaradi, već se ističe i sposobnošću da mudro upravlja novcem. Izbegava nepotrebne rizike, pažljivo bira ulaganja i najčešće se odlučuje za ono što donosi trajnu vrednost. Njegova praktičnost, strpljenje i promišljen pristup finansijama često se povezuju sa postizanjem dugoročne materijalne sigurnosti.

Škorpija

Znak koji se povezuje sa snažnom intuicijom, pronicljivošću i sposobnošću da prepozna dobre prilike. Škorpije navodno pažljivo posmatraju situaciju, analiziraju ljude i okolnosti, a svoje planove uglavnom čuvaju za sebe dok ne budu potpuno sigurne u svoj sledeći potez.

Kada procene da je pravi trenutak za akciju, spremne su da preuzmu rizik i donesu odlučne odluke. Upravo ta kombinacija promišljenosti, intuicije i hrabrosti često se povezuje sa mogućnošću ostvarivanja značajnog finansijskog uspeha.

Jarac

Na vrhu ove astrološke liste često se ističe Jarac – znak koji se povezuje sa ambicijom, disciplinom i izuzetnom upornošću. Jarac ne veruje u brza i laka rešenja, već svoj uspeh gradi korak po korak, kroz jasne ciljeve, trud i dugoročno planiranje. Upravo ta sposobnost da ostane istrajan i fokusiran navodi mnoge astrologe da veruju kako pripadnici ovog znaka imaju veliki potencijal za stvaranje značajnog finansijskog uspeha, prenosi novi.

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