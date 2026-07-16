ISKASAPIO ŽENU NOŽEM, PA SE DAO U BJEKSTVO! Jezivi detalji ubistva u Celju šokirali region, cijela država na nogama!

Osumnjičeni za ubistvo, čiju fotografiju je objavila slovenačka policija, je opasan, i policija upozorava građane da mu se sklone sa puta ako ga vide.

Osumnjičeni za ubistvo, čiju fotografiju je objavila slovenačka policija, je opasan, i policija upozorava građane da mu se sklone sa puta ako ga vide.

Kako pišu slovenački mediji, za sada neidentifikovani muškarac je nožem napao ženu, a nakon ubadanja ona je preminula na licu mjesta, saopštila je Policijska uprava (PU) Celja.

Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhreda.

Prema navodima policije, počinilac je peške napustio mjesto događaja. Policija intenzivno traga za njim od prijema prijave o ubistvu. Koruškim policajcima u potrazi su se pridružile kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz sektora kriminalističke policije i vodiči pasa službe sa psima.

Takođe koriste dron kao pomoć u potrazi, a u potragu će biti uključeni i konjička jedinica i helikopterski tim, navodi Policijska uprava Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Kada je napustio mesto događaja, nosio je farmerke i crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

– On je opasna i nepredvidiva osoba, pa upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ako naiđu na njega. Trebalo bi da se povuku na bezbedno mesto i odmah pozovu broj za hitne slučajeve 113 – saopštila je Policijska uprava Celje.

Mjesto zločina je takođe pregledala ekipa Odeljenja za kriminalističke istrage Policijske uprave Celje.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je živio sa partnerkom i malolejtnim sinom u stambenoj zgradi u Vuhredu, piše Kurir.

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