Spremite se za paklene vrućine: Temperature će ići i do skoro 40 stepeni

Nove paklene vrućine očekuju se ove sedmice, a prema najavama meteorologa temperatura će ići i do skoro 40 stepeni pred kraj sedmice.

Ukratko:

Temperature će iz dana u dan rasti i u petak dostići do 38°C.

Od utorka do četvrtka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina.

Veći dio sedmice obilježiće sunčano i veoma toplo vrijeme.

Najtopliji dani tek dolaze krajem sedmice.

Ponedjeljak, 13. jul

Kako ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo.

“Na istoku promjenljivo oblačno, a samo lokalno može biti kratkotrajne slabe kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena”, stoji u prognozi.

Utorak, 14. jul

I u utorak se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

“U drugom dijelu dana razvoj oblačnosti koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima i jak. U Hercegovini tokom noći i jutra umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar”, navode meteorolozi.

Kako dodaju, minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 10.

“Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena”, stoji u prognozi.

Srijeda, 15. jul

U srijedu će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Poslijepodne od zapada ka istoku i jugu razvoj oblaka koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom, a uveče i naredne noći pljuskovi su mogući i ponegdje na sjeveru”, kažu oni dodajući da će maksimalna temperatura vazduha biti od 32 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni.

Četvrtak, 16. jul

Vrlo toplo i nestabilno vrijeme uz sunčane periode i povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom od zapada ka istoku i jugu, očekuje se u četvrtak.

“Minimalna temperatura vazduha od 13 do 21, na jugu do 24 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni”, dodaju oni.

Petak, 17. jul

U petak će biti pretežno sunčano i vruće.

“Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 25. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni”, navode iz RHMZ-a.

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