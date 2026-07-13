Ibrahimović i Anri oživjeli “Poroke Majamija” i osvojili internet

Na terenu se bore najbolje reprezentacije svijeta, ali van njega dvojica bivših velikana fudbala imaju vlastitu predstavu.

Zlatan Ibrahimović i Tijeri Anri (Thierry Henry) postali su jedna od najvećih atrakcija Svjetskog prvenstva 2026. godine, a njihov posljednji potez dodatno je potvrdio zašto ih mnogi smatraju nezaobilaznim dijelom ovog Mundijala.

Dvojac je rekreirao kultnu scenu iz popularne serije “Poroci Majamija” (Miami Vice), u kojoj su kroz modernu verziju poznatog filmskog kadra pokazali svoju zabavnu stranu i odličnu međusobnu hemiju.

Ibrahimović i Anri nisu se tokom turnira našli u centru pažnje samo zbog svojih imena, već i zbog načina na koji su se uklopili u ulogu televizijskih analitičara. Obojica rade za Fox Sports u emisijama posvećenim Mundijalu, gdje svojim komentarima, iskustvom i različitim pogledima na fudbal privlače pažnju gledalaca.

Iako je njihov humor često u prvom planu, ono što ih izdvaja jeste ogromno fudbalsko iskustvo. Anri je svjetski prvak s Francuskom, legenda Arsenala i jedan od najboljih napadača svoje generacije, dok je Ibrahimović tokom karijere igrao za najveće evropske klubove i ostao poznat po nevjerovatnim golovima, samopouzdanju i jedinstvenoj ličnosti.

Upravo ta kombinacija – vrhunsko razumijevanje igre i snažan karakter – učinila ih je posebnim televizijskim tandemom. Mnogi smatraju da su Ibrahimović i Anri, uz same fudbalere koji se bore za trofej, među najvećim zvijezdama ovog prvenstva.

Zlatanova direktnost, nepredvidivi komentari i prepoznatljiv humor savršeno se nadopunjuju sa Anrijevom mirnoćom, analizom detalja i elegantnim pristupom fudbalu.

Njihova rekreacija scene iz “Poroka Majamija” samo je još jedan dokaz da se ne pojavljuju na ekranu samo kao bivši igrači, već kao prave tv ličnosti koje znaju kako zabaviti publiku.

Facebook komentari