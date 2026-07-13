Nove tenzije u Hormuzu podigle cijene nafte iznad 79 dolara

Barelom nafte na londonskom se tržištu tokom poslijepodneva trgovalo po cijeni od 79,34 dolara, višoj za 3,33 dolara nego na zatvaranju trgovanja krajem prošle sedmice. Na američkom tržištu bio je skuplji za 3,16 dolara i stajao je 74,57 dolara.

Tržišta je na početku sedmice zabrinuo novi val napada u blizini Hormuškog moreuza. SAD i Iran usuglasili su sredinom juna okvir za pregovore o završetku rata koji predviđa i otvaranje Hormuškog moreuza, uz napomenu Teherana da brodovi moraju prolaziti propisanim koridorom, uz iransku obalu.

Iranska vojska ispalila je u međuvremenu u nekoliko navrata projektile na brodove koji su pokušali proći kroz Hormuz uz obalu Omana, a SAD je nakon napada suspendovao dozvolu za prodaju iranske nafte i napao mete na jugu Irana. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev.

Još krajem prošle sedmice iranske vlasti upozorile su preko neimenovanog izvora, prema izvještaju Press TV-ja, da bi mogle ponovo zatvoriti Hormuški moreuz i tokom vikenda promet je odlukom Teherana blokiran nakon novog vala američkih napada.

Iranske snage nastavile su napade na američke baze u zemljama u regiji i u ponedjeljak, uz objavu Iranske Revolucionarne garde da je njezina mornarica tokom noći zaustavila dva broda u Hormuškom moreuzu isključivanjem njihovih sistema, ali nije navela o kojim se brodovima radi.

U takvim je uslovima kroz Hormuz u nedjelju prošlo samo šest brodova, prema podacima kompanije Kpler, najmanje u posljednjih pet sedmica.

Važnije je i dalje koliko brodova stiže u Perzijski zaljev jer bi manje tankera moglo utjecati na proizvodnju, objasnio je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Dolazni je ipak promet usporio, napominju analitičari ANZ-a.

U ponedjeljak američki predsjednik Donald Trump još je više podigao temperaturu, ustvrdivši da je Hormuz otvoren za komercijalni promet i da SAD ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana.

“Hormuški je moreuz OTVOREN i ostat će OTVOREN, s Iranom ili bez njega. Ponovo uvodimo IRANSKU BLOKADU”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

“SAD će od ovog trenutka nositi titulu “ČUVARA HORMUŠKOG MOREUZA”, ali će zato, da bi se zadovoljio princip PRAVEDNOSTI, naplaćivati naknadu od 20 posto za sve vrste tereta koji se prevozi”, dodao je Trump,pišu Vijesti

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica krajem prošle sedmice stajao 75,09 dolara, pojeftinivši za 1,16 dolara.

Facebook komentari