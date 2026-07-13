Danas, 13. jula 2026. otvara se kapija sreće za tri znaka, a jedan neće vjerovati šta ga čeka

Kvadrati u astrologiji često predstavljaju napetost, izazove i potrebu za promjenom. Upravo zato mogu biti snažan podsticaj za rast. Kada obratite pažnju na znakove oko sebe, lakše ćete prepoznati prilike koje su vam ranije promicale. Ovog ponedjeljka posebnu korist od ovog tranzita mogli bi imati Djevica, Strijelac i Vodolija.

Zašto kvadrat Venere i Urana može donijeti sreću?

Venera simbolizira ljubav, novac, zadovoljstvo i vrijednosti, dok Uran predstavlja iznenađenja, slobodu i neočekivane promjene. Kada se ove dvije planete nađu u kvadratu, stari planovi mogu se srušiti, ali upravo tada nastaje prostor za nove mogućnosti koje ranije niste ni primjećivali.

1. Djevica: Sreća dolazi kada je najmanje očekujete

Djevice rijetko računaju na sreću, pa bi ih ovaj tranzit mogao potpuno iznenaditi. Neočekivana prilika mogla bi se pojaviti baš onda kada odustanete od nečega što je izgledalo kao dobra ideja, a zapravo bi vas odvelo u pogrešnom smjeru.

Kvadrat Venere i Urana pomoći će vam da u posljednjem trenutku promijenite odluku i izbjegnete veću grešku. Upravo ta promjena mogla bi otvoriti vrata novim mogućnostima, prenosi Novi.

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