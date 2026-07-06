Islamska zajednica osudila gnusnu provokaciju koja se dogodila u Liska haremu u Mostaru

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje gnusnu provokaciju koja se danas desila u Liska haremu u Mostaru gdje je u kompleksu harema uz spomen-obilježje žrtvama rata ostavljena svinjska glava.Islamska zajednica zahtijeva od gradskih vlasti da se ovaj prostor adekvatno zaštiti kako bi se osiguralo dostojanstvo onih koji su na ovom mjestu pokopani. Islamska zajednica traži od nadležnih vlasti da hitno procesuiraju ovaj slučaj i da počinioce ovog zločina iz mržnje privedu pravdi – saopćio je Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH,piše Avaz

Facebook komentari