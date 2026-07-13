Policija i gradonačelnik Mostara se oglasili o svinjskoj glavi na mezarju

Glasnogovornica MUP-a HNK-a Ilijana Miloš izjavila je za Fenu da je policija jutros oko 9.30 sati zaprimila prijavu da se „pored centralnog spomenika u Liska parku nalazi životinjska glava“.

Službenici Policijske uprave Mostar ubrzo su izašli na teren i osigurali lokaciju, gdje je obavljen uviđaj. O slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica Tužilaštva HNK-a.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je ovaj čin, navodeći da svaki oblik skrnavljenja vjerskih objekata, groblja ili mjesta posljednjeg počivališta predstavlja napad na dostojanstvo pokojnika, osjećaje porodica i vrijednosti međusobnog poštovanja.

Takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu – poručio je Kordić na svom Facebook profilu,pišu Vijesti

Dodao je da od nadležnih policijskih i pravosudnih institucija očekuje da što prije utvrde sve okolnosti događaja, pronađu odgovorne osobe i poduzmu zakonom propisane mjere.

Kordić je istakao i “da je ranije predlagao realizaciju projekta ograđivanja i zaštite groblja u Liska ulici, gdje su ukopane žrtve rata u Mostaru”, te “izrazio nadu da će taj projekt uskoro biti realiziran kako bi se spriječili slični događaji”.

Podsjećamo, danas zakazano obilježavanje 34. godišnjice formiranja Prve mostarske brigade “Slavne” u Liska haremu je naprasno obustavljeno.

Organizatori su izrazili zgražanja i osudili ovakav čin, kao očiglednu namjeru da se uvrijede ne samo organizatori današnjeg obilježavanja već i sve žrtve islamske vjeroispovjesti, koje su tokom agresije na BiH 1992. godine ukopani na ovoj lokaciji.

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