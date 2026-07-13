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Dodik i Čović predvode sastanak SNSD-a i HDZ-a u Mostaru

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Objavljeno prije 45 minuta

Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH sastale su se danas u Mostaru, a delegacije predvode predsjednici ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović.

Delegaciju SNSD-a još čine potpredsjednici Željka Cvijanović i Sanja Vulić, kao i funkcioneri Savo Minić, Nikola Špirić, Staša Košarac, Radovan Kovačević i Ana Trišić Babić.

U ime HDZ-a sastanku prisustvuju i zamjenik predsjednika Borjana Krišto i potpredsjednik stranke Darjana Filipović, kao i Marinko Čavara i Lidija Bradara.

Posljednji sastanak HDZ BiH i SNSD-a održan je 21. aprila u Banjaluci.

Tada su lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović izjavili da će ostati partneri i nakon Opštih izbora 2026. godine,piše Vijesti


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