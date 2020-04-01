Nova studija otkrila da vrijeme može igrati ulogu u mentalnom zdravlju ljudi

Studija je analizirala oko 4,6 miliona neplaniranih kontakata sa zdravstvenim radnicima povezanih s mentalnim zdravljem širom Engleske od januara 2014. do decembra 2022. godine.

Nalazi su objavljeni u časopisu Frontiers in Psychiatry. Istraživači su proučavali posjete hitnoj pomoći, pozive na broj NHS 111 i kontakte s ljekarima opšte prakse nakon radnog vremena. NHS 111 je telefonska linija za medicinske savjete u Engleskoj.

U poređenju s danima sa 10 sunčanih sati, dani gotovo bez sunca bili su povezani sa većom stopom kontakata vezanih za mentalno zdravlje.

Povećanje je iznosilo oko šest posto za pozive NHS 111 i kontakte s ljekarima opće prakse nakon radnog vremena. Posjete hitnoj pomoći porasle su za oko četiri posto, iako ta veza nije bila toliko jasna.

Manje sunčanih sati također je povezano s većim brojem kontakata s ljekarom opće prakse i hitnom službom nakon radnog vremena zbog anksioznosti i depresije.

Istraživači su rekli da je studija mjerila kontakte sa zdravstvenom zaštitom, a ne potvrđene dijagnoze. To znači da podaci pokazuju kada su ljudi tražili pomoć, a ne nužno da li su mentalna zdravstvena stanja postala češća.

Padavine imaju malo ili nimalo konzistentne veze s kontaktima u vezi s mentalnim zdravljem među dobnim skupinama, spolom ili stanjem.

Temperatura je imala složeniji odnos. Broj kontakata je bio niži po hladnijem vremenu, a povećavao se s porastom temperature, posebno za hitne pozive i posjete hitnoj pomoći. Starije odrasle osobe su se činile osjetljivijima i na hladne periode i na toplotne talase.

Istraživači su rekli da bi razumijevanje kako obično vrijeme utiče na potražnju za njegom mentalnog zdravlja moglo pomoći zdravstvenim sistemima u planiranju osoblja i usluga.

Ovi nalazi se također slažu sa širim istraživanjem koje povezuje smanjenu sunčevu svjetlost s promjenama raspoloženja, poremećajima sna i sezonskim poremećajima raspoloženja.

Manje sunčeve svjetlosti može uticati na unutrašnji sat tijela i može uticati na serotonin, hemikaliju u mozgu povezanu s regulacijom raspoloženja.

Studija ne dokazuje da oblačno vrijeme direktno uzrokuje probleme s mentalnim zdravljem. To ukazuje na to da bi tmurni dani s malo sunčanih dana mogli biti jedan od faktora koji tjera više ljudi da potraže pomoć.

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