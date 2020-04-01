Benjamin Netanyahu otkrio je za koju reprezentaciju navija na Svjetskom prvenstvu

Iako je voditelj odmah spomenuo Lionela Messija, Netanyahu je prvo naveo drugi razlog – argentinskog predsjednika Javiera Mileija. Pohvalio je argentinskog lidera, kojeg smatra važnim saveznikom Izraela.

“Milei je veliki prijatelj Izraela”, rekao je Netanyahu, dodajući da je, prema njegovom mišljenju, Milei postigao izvanredne rezultate za ekonomiju svoje zemlje provodeći politiku slobodnog tržišta.

Netanyahu je također priznao da njih dvojica rado razgovaraju o ekonomskim temama. Kasnije u razgovoru ipak je istakao i sportsku snagu Argentine, navodeći da ta zemlja ima “vrlo dobru reprezentaciju” i “izuzetno iskusnog” igrača, očigledno aludirajući na Lionela Messija.

Voditelj je primijetio da Messi već gotovo dvije decenije igra na najvišem nivou te je upitao Netanyahua može li se poistovjetiti s njim. Premijer je potom podsjetio da je upoznao Messija tokom njegove posjete Izraelu povodom jedne utakmice.

Razgovor o Argentini dodatno je naglasio bliske odnose koje Netanyahu njeguje s Javierom Mileijem, jednim od međunarodnih lidera koji najotvorenije podržavaju Izrael, prenosi Novi.

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