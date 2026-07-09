FIFA promijenila VAR protokol pred utakmicu Francuske i Maroka

Prema novoj proceduri, pomoćni video sudija (AVAR) i njegov zamjenik (rezervni AVAR) bit će smješteni direktno na stadionu u Bostonu, gdje se utakmica igra, piše Reprezentacija.ba.

Uloga AVAR-a pripala je Urugvajcu Leodánu Gonzálezu, dok će zamjenica biti Tatiana Guzmán iz Nikaragve.

Cilj ove mjere je osigurati neometano funkcioniranje VAR tehnologije, čak i u slučaju tehničkih problema ili prekida veze sa glavnom videoperacijskom sobom (VOR) koja se nalazi u Međunarodnom radiodifuzijskom centru (IBC) u Dallasu,pišu Vijesti

U slučaju bilo kakvog prekida komunikacije, AVAR i njegova zamjenica na stadionu odmah bi preuzeli odgovornost za sve provjere u skladu sa službenim VAR protokolom.

Isti postupak vrijedio bi i ako glavni arbitar večerašnje utakmice Facundo Tello iz Argentine bude morao pregledavati snimak na monitoru uz teren.

FIFA pravila jasno nalažu da se utakmica ne može prekinuti zbog kvara VAR tehnologije, a ovom novom postavkom takav je scenarij gotovo isključen.

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