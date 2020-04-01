U BiH iduće sedmice gorivo skuplje za oko 10 feninga

Savić je istakao da od 26. juna bilježe konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80 odsto ukupne potrošnje.

” Od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nismo imali rast cijena goriva”,rekao je Savić.

Dodao je da će konačna kretanja biti jasnija za desetak dana, ali da su trenutni trendovi takvi da cijene nastavljaju rasti.

Govoreći o snabdijevanju tržišta, Savić je naglasio da zaliha goriva trenutno ima dovoljno, ali da postoji neizvjesnost zbog ograničenih skladišnih kapaciteta i geopolitičke situacije.

” Ograničeni smo skladišnim kapacitetima i ne znamo šta će biti sa dolaskom novih količina. Ako dođe do dugotrajnog zatvaranja Ormuskog moreuza, mogli bismo imati problem. Međutim, u ovom trenutku zaliha imamo dovoljno”, kazao je Savić.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva kazao je za “Nezavisne novine” da se očekuje rast cijena goriva od pet do sedam feninga po litru naredne sedmice.

“Zbog rasta cijene nafte na svjetskim berzama sa 71 na 77 dolara po barelu, to je glavni razlog poskupljenja”, rekao je Bečarević.

Podsjetimo, cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su u snažnom rastu. Nakon novih tenzija na Bliskom istoku i upozorenja američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran, cijena barela skočila je za gotovo pet odsto i dostigla najviši nivo u posljednje dvije sedmice.

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