Samo u BiH: Komšiji otrovao dvije krave, uginule su

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv R.I. (73) iz Nevesinja zbog sumnje da je u ovom selu otrovao pašnjak i stočnu hranu osobi V.I., usljed čega su mu uginule dvije krave i uništena stočna hrana vrijedna 16.000 KM.

Optuženom je na teret stavljeno da je počinio produženo krivično djelo zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja,pišu Vijesti

Prema optužnici, R.I. je u noći između 22. i 23. septembra 2025. godine posuo toksičnu supstancu “bendiokard” (insekticid) po silaži pripremljenoj za prehranu domaćih životinja u vlasništvu V.I. Time je oštećenom pričinjena šteta od oko 16.000 KM jer je silažu morao uništiti.

U drugoj tački optužnice navodi se da je R.I. 15. decembra 2025. godine po pašnjaku V.I. posuo materiju ”karbofuran” (pesticid). Oštećeni je na taj pašnjak na ispašu izveo dvije krave i tele. Nakon konzumacije obje krave su uginule, dok je tele spaseno uz pomoć veterinara.

Ukoliko se dokaže krivica R.I. prijeti kazna od jedna do pet godina zatvora.

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