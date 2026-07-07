Sve spremno za Marš mira: Hiljade učesnika krenut će na put dug 100 kilometara

Predsjednik pododbora za Marš mira, Suljo Čakanović, potvrdio je da je višemjesečni trud urodio plodom i osvrnuo se na stanje na terenu.”Trasa Marša mira je očišćena i spremna za pješačenje svih učesnika, bit će bezbjedna i prohodna. Do ovog momenta imamo više od 6.000 prijavljenih učesnika Marša Mira, što pojedinaca, što organiziranih grupa.”, kazao nam je Čakanović.

Čakanović dodaje da posebno raduje veliki broj prijavljenih mladih ljudi.

„Što se tiče logističke podrške, Drugi puk Oružanih snaga BiH iz Tuzle vrši postavljanje šatorskih smještaja za sve učesnike. Pješaci su dužni ponijeti samo podmetače i pokrivače, a najprikladnija je vreća za spavanje. Tokom cijelog Marša mira bit će osigurana podjela osvježenja, energetskih dodataka i voća. U svakom kampu noćenja, a to su Liplje, Mravinjci i Potočari, bit će dijeljena večera od 18 sati uveče. Medicinska pomoć bit će dostupna na dionici cijele trase, na svakom milimetru, kao i volonteri Crvenog križa koji pješače zajedno sa učesnicima. Sa strane su locirane specijalizovane medicinske ekipe, dok Federalna uprava civilne zaštite i Gorske službe spašavanja rade dio posla iz svog domena.“, dodaje on.

Marš mira je pješački pohod koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini. Cilj pohoda je odavanje počasti žrtvama genocida te podsjećanje na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije, nad Bošnjacima Sigurnosne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine.

Pohod nosi naziv protestni jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera na lokalnom i međunarodnom nivou za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine. To se naglašava kao preduslov za zadovoljavanje pravde i izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini.

Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz mjesne zajednice Nezuk u opštini Sapna i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 100 kilometara da bi došla do Potočara u opštini Srebrenica. Učesnici po završetku Marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.

Trasa uključuje teško prohodne brdsko-planinske predjele poput planine Udrč na 1043 metra nadmorske visine, gusto pošumljene predjele sa potocima, a prolazi i kroz određen broj povratničkih naselja čije su gostoprimstvo ranijih godina osjetili mnogi učesnici.

Na svakoj od navedenih lokacija učesnici su u prilici vidjeti neko od značajnih mjesta iz prošlosti, kao što su lokacije na kojima je došlo do masovnih pogubljenja zarobljenih Bošnjaka ili mjesta na kojima su pronađene primarne ili sekundarne masovne grobnice.

U toku Marša se na određenim lokalitetima održavaju kraći istorijski časovi. Na njima se mogu čuti i svjedočenja preživjelih osoba, učesnika Marša smrti iz 1995. godine, od kojih će mnoge biti moguće i lično upoznati u samoj koloni.

Marš mira traje tri dana, od 8. do 10. jula, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara,pišu Vijesti

Kolona polazi 8. jula između 8:45h i 9:00h iz Nezuka. Na potezu od polazišta do odredišta, učesnici prolaze sljedećom maršutom: Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni Vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinjci, Burnice, Kameničko Brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak i konačno Memorijalni centar Potočari.

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