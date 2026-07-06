Ko je sve stigao u CIK? Ove stranke su predale kandidature

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je bila mjesto okupljanja brojnih političkih stranaka koje su predale kandidatske liste za predstojeće Opće izbore u BiH.Među njima su bile i najveće parlamentarne stranke, ali i političke opcije koje će prvi put učestvovati na izborima.

Jedan od onih koji je danas CIK-u predao kandidaturu za predstojeće opće izbore bio je i Davor Dragičević ispred stranke “Život”.

“Ovo je drugi put kako izlazim na izbore. Ovaj put cu biti nosilac izborne liste 3. Stranka “Život” nova je priča i nova ideja koja će naći odjeka u narodu i glasačima. Ono što stranku zanima su stvari koje sam do sada provodio u svojoj borbi. Vraćanje vladavine prava, vraćanje povjerenja Pravosuđa BiH i institucije koje 30 godina drže u korupciji i narodu se ta politika ogadila.Vlado Đajić predao je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kandidatske liste “Volje naroda Srpske – dr Vlado Đajić” za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

On navodi da, s obzirom da su prvi put na izborima, imaju razne kandidate.

I Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine (SBB) Fahrudin Radončić predao je kandidaturu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) kandidatske liste za predstojeće Opće izbore.

Potpredsjednik Saveza Nermin Džindić istakao je kako su liste predate za sve nivoe vlasti, uključujući i poziciju za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić, predala je listu za predstojeće Opće izbore koji će se održati u oktobru ispred ove partije.

Ćudić je u izjavi za medije istakla kako je puna optimizma i vjere u dobar rezultat Naše stranke.

Stranka demokratske akcije (SDA) predala je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) kandidatske liste za sve nivoe vlasti za Opće izbore u Bosni i Hercegovini.

Potpredsjednik stranke Mirsad Mujić najavio je kako će imati kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, za predsjednika/potpredsjednika RS-a, za Parlamentarnu skupštinu BiH te za entiteske parlamente i skupštine kantona.

Načelnik Istočne Ilidže i visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Marinko Božović i predsjednik stranke Branko Blanuša predali su Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) kandidatske liste za Opće izbore u Bosni i Hercegovini.

Božović je, u obraćanju, najprije naglasio kako je uvjeren u pobjedu.

“Branko Blanuša je suprotno svemu onome što smo do sada imali u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ćemo vratiti RS-u ono što je potrebno, a to je izvjesnost, stabilnost, sigurnost da se RS ne dovodi u pitanje”, kazao je.

Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Adnan Šeta predao je ispred ove stranke listu za predstojeće Opće izbore u Bosni i Hercegovini.

Listu je predao u Centralnu izbornu komisiju u Sarajevu, ubjeđen u pobjedu kandidata iza kojih stoji SDP.

Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, predala je kandidatsku listu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

O listama nije mnogo govorila, ali je potvrdila reći da su predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoe vlasti.

Predstavnici Narodnog fronta, na čelu sa predsjednicom Jelenom Trivić, predali su u sjedištu CIK-a kandidatske liste za Opće izbore 2026. za oba parlamentarna nivoa.

Kako je istakla Jelena Trivić, Narodni front je predao kandidatske liste za oba parlamentarna nivoa i to Narodnu skupštinu RS i Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Trivić je istakla da Narodni front zastupa, kako je navela, racionalan i razuman pristup politici te da je riječ o jedinoj političkoj organizaciji u Republici Srpskoj koja je još prije raspisivanja izbora predstavila svoj program.

Demokratska fronta je predala kandidatske liste za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Parlament Federacije BiH i kantonalne skupštine.

Kako je naveo Dženan Đonlagić, stranka na predstojeće izbore izlazi sa blizu 400 kandidata.

Predsjednik stranke BH Zeleni Sevlid Hurtić predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH kandidatske liste za predstojeće Opće izbore u BiH.

– Danas smo predali 21 listu – BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa, na različitim nivoima. BH Zeleni idu samo na kantonalnim skupštinama i na državnom samostalno, a u koaliciji idu sa Tuzlanskom alternativom i Novim vremenom – izjavo je Hurtić.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović predao je, u ime Liste za pravdu i red i PDP Republike Srpske Igor Crnadak, Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) kandidatske liste za Opće izbore u BiH.

U obraćanju medijima, Vukanović je kazao kako nije nimalo iznenađen “neprijateljskim ponašanjem Ćaci-vučićeve opozicije”.

“Ja ću biti kandidat za člana Predsjedništva, nek služi na čast Marinku Božoviću i Darku Babalju i oostalima. Neću progovoriti danas nijednu ružnu riječ uprkos neprijateljstvu prema Branku Blanuši. On je sam sebe najviše potopio svojim iscrpljivanjem sa Draškom Stanivukovićem”, rekao je Vukanović.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić i načelnik općine Ilidža Nermin Muzur predali su ispred stranke Narod i pravda listu za predstojeće opće izbore.

Delić je istakao da Narod i pravda građanima nudi najbolje moguće opcije sa ljudima koji imaju rezultate iza sebe.

Riječ je dobio i Nermin Muzur, ilidžanski načelnik.

“Dobili smo jednu odličnu listu provjerenih kadrova Nipa koji iza sebe imaju rezultate. Gdje god smo vodili procese vidi se promjena. Lista Nipa u Kantonu Sarajevu je najjača. Nista manje loše liste nisu ni u drugim Kantonima, očekujemo bolji rezultat nego prije četiri godine.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović izjavio je danas da su Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predali kandidatske liste za sve nivoe vlasti za predstojeće Opće izbore.

Dodao je da su kandidatske liste predali za pozicije potpredsjednika RS-a, Parlamentarnu skupštinu BiH, za sve federalne izborne jedinice te za sedam kantonalnih izbornih jedinica.

Podsjećamo, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.

Opći izbori su zakazani za 4. oktobar, a na njima će se birati članovi Predsjedništva BiH, poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zastupnici kantonalnih skupština te poslanici Narodne skupštine Republike Srpske.

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