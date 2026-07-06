Paragvajska političarka poručila Mbappeu: Pazi se, već smo Ronaldinha poslali u zatvor

Amarilla je, podsjećamo, nakon poraza Paragvaja od Francuske uputila oštre i kontroverzne poruke na račun francuskog napadača, nazivajući ga “koloniziranim Kameruncem koji se predstavlja kao Francuz”, uz komentare kojima je dovodila u pitanje i njegove intelektualne sposobnosti.

Mbappe nije prešutio takve navode, već je reakciju paragvajske političarke ocijenio uvredljivom, prezrivom i nedostojnom funkcije koju obavlja u društvu.

Nakon odgovora francuske zvijezde, Amarilla je nastavila polemiku te dodatno pojačala ton, poručivši da je spremna pokrenuti i pravne postupke.

“Rekla bih mu da bude oprezan s Paragvajcima. Mi smo već stavili Ronaldinha u zatvor zbog korupcije”, poručila je Amarilla,pišu Vijesti

Dodala je i direktnu poruku francuskom napadaču: “Nemoj me potcjenjivati. Mogu te odvesti na sud.”Njena izjava brzo je privukla pažnju javnosti, posebno zbog spominjanja legendarnog brazilskog fudbalera Ronaldinha, koji je 2020. godine proveo određeni period u pritvoru u Paragvaju zbog problema s lažnim dokumentima.

Francuski kapiten i jedna od najvećih zvijezda svjetskog fudbala još se nije oglasio povodom “nove” poruke paragvajske političarke.

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