Amra Džeko podijelila emotivnu objavu nakon eliminacije BiH: “Večeras je lopta stala”

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je kapiten Edin Džeko odmah po završetku susreta prišao tribinama kako bi zagrlio svoju porodicu. Njegova kćerka Una nije mogla sakriti suze zbog završetka nastupa reprezentacije, dok ju je Džeko pokušavao utješiti u dirljivom prizoru koji je mnoge ganuo.

Nedugo nakon utakmice oglasila se i njegova supruga Amra Džeko. Na svom Instagram profilu podijelila je objavu influensera Adija Bebanića, čija je emotivna poruka dirnula brojne navijače Bosne i Hercegovine.

Objava pod nazivom “Večeras je lopta stala” zahvaljuje reprezentativcima na svemu što su učinili tokom prvenstva, ističući da su svojim igrama i zajedništvom uspjeli ujediniti ljude širom zemlje.

– Kako se uopće oprašta od nečega što ne želiš da završi? Večera je lopta stala. Semafor je rekao svoje. Prvenstvo je završeno. Ali ono najljepše što ste nam dali ne završava večeras. Hvala vam što ste od jedne male zemlje napravili centar svijeta. Što ste učinili da se ime Bosne i Hercegovine izgovara s poštovanjem. Što ste pokazali da država ne mora biti velika da bi bila ogromna – počinje poruka.

– Mi jesmo mala zemlja. Zemlja koja je previše puta plakala. Zemlja iz koje se odlazi više nego što se vraća. Zemlja koja se često dijeli, svađa i zaboravlja koliko vrijedi. A onda ste došli vi i u samo nekoliko tjedana učinili ono što nije uspjelo nikome godinama. Učinili ste da zaboravimo sve razlike, da ne pitamo ko je ko, da se ne brojimo, da budemo samo ljudi koji dišu istim plućima i vole istu zastavu – stoji u poruci.

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