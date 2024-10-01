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Pogledajte trenutke udara strašnih zemljotresa u Venecueli

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Objavljeno prije 1 sat

Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodríguez proglasila je vanredno stanje nakon što su dva snažna zemljotresa, u razmaku od svega nekoliko sekundi, pogodila glavni grad Caracas. Prema zvaničnim podacima, prvi potres bio je jačine 7,2, a drugi 7,5 stepeni po Richterovoj skali.
Spasilačke ekipe pretražuju ruševine više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima, dok je glavni međunarodni aerodrom zatvoren zbog ozbiljnih oštećenja na infrastrukturi.


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