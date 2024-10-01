Pogledajte trenutke udara strašnih zemljotresa u Venecueli

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodríguez proglasila je vanredno stanje nakon što su dva snažna zemljotresa, u razmaku od svega nekoliko sekundi, pogodila glavni grad Caracas. Prema zvaničnim podacima, prvi potres bio je jačine 7,2, a drugi 7,5 stepeni po Richterovoj skali.

Spasilačke ekipe pretražuju ruševine više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima, dok je glavni međunarodni aerodrom zatvoren zbog ozbiljnih oštećenja na infrastrukturi.

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