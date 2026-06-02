Žestoka poruka iranskog generala: Amerika je diskreditovana, Izrael ide ka kolapsu

Brigadni general Ismail Kaani (Esmail Qaani), komandant Kuds snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), izjavio je da je treći nametnuti rat u potpunosti diskreditovao Sjedinjene Američke Države te ubrzao, kako je naveo, kolaps izraelskog režima.

U opširnom intervjuu datom u ponedjeljak navečer, komandant Kudsa poručio je:

– Treći nametnuti rat diskreditirao je Ameriku. Trend kolapsa cionističkog režima je dobio na zamahu.“

Kaani je kazao da korijeni otpora u regionu sežu do prvih dana Islamske revolucije, kada je imam Homeini naredio formiranje jezgara otpora širom regiona.

– Nakon njega, Vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Ali Hamnei (Seyyed Ali Khamenei), nastavio je ovaj put čvrsto, pretvarajući ta jezgra u snažne pokrete otpora koji su se na kraju ujedinili i formirali osovinu otpora, razvoj događaja koji je od tada duboko uznemirio Sjedinjene Američke Države, globalnu aroganciju i cionistički režim – kazao je.

– Danas Amerika vrlo dobro zna, a cionistički režim razumije još bolje, da je sila koja čvrsto stoji protiv njih u najtežim uslovima, odbijajući napustiti bojno polje, otpor – rekao je Kaani.

Govoreći o sukobima na Bliskom istoku, istakao je da nijedna grupa otpora nije odustala od borbe uprkos velikim gubicima i pritiscima.

– Od Operacije Poplava Al-Aksa do danas, uprkos neviđenom pritisku, maksimalnom uništenju i najstrašnijim zločinima u voljenoj Palestini i Libanu, nijedna grupa otpora nije napustila bojno polje. Ova nepokolebljivost je užasnula neprijatelje – rekao je.

Komandant Kuds snaga otkrio je da su grupe otpora, kako tvrdi, mnogo prije izbijanja rata same donijele odluku da stanu na prvu liniju protiv Sjedinjenih Američkih Država kako bi zaštitile Islamsku Republiku Iran.

– Kada su ova braća iz otpora osjetila opasnost, okupili su se i rekli: U borbi s Amerikom moramo preuzeti vodstvo i ne dozvoliti da se Islamska Republika suoči s problemima. Ovo je bila njihova vlastita odluka, bez da ih je iko pitao ni riječ – naveo je.

“Snažno sijanje”

Kaani je pohvalio djelovanje cijele osovine otpora u nedavnom ratu, ocijenivši da je ona „snažno zasjala“. Posebno je izdvojio ulogu Hezbollaha, navodeći da se libanski pokret otpora borio rame uz rame s Iranom 104 dana.

– Hezbollah se ne može demontirati. Niko se ne može suprotstaviti Hezbollahu u Libanu – rekao je.

Dodao je da Hezbollah, prema njegovim riječima, predstavlja mnogo više od vojne organizacije.

– Hezbollah je cijela šiitska zajednica i značajan dio nešiitske zajednice u Libanu. Sve što ste vidjeli od Hezbollaha samo je vrh ledenog brijega – rekao je.

Kaani je dalje ustvrdio da je „američko-cionistički neprijatelj izgubio svaki kredibilitet gdje god se suočio s otporom“. Kao jedan od primjera naveo je moreuz Bab el-Mandeb (Bab al-Mandab), za koji tvrdi da se nalazi pod snažnim utjecajem grupa otpora,piše Avaz

Također je izjavio da su pojedini napredni američki ratni brodovi tokom rata sedmicama manevrisali između Jemena (Yemen) i Džede (Jeddah) prije nego što su odustali od prolaska kroz Crveno more.

Pohvala timu

Na kraju je pohvalio i iranski pregovarački tim, navodeći da je Teheran odlučno reagovao nakon, kako je rekao, izraelske agresije na Liban.

– Postojanost u libanonskom pitanju dokazala je da su ljudi na bojnom polju i diplomatije od otpora – zaključio je.

Facebook komentari