Propusti u protokolu: 12 zaposlenika bolnice u karantinu nakon kontakta sa zaraženim pacijentom

Prema navodima bolnice, tokom rukovanja krvlju i urinom zaraženog pacijenta nije u potpunosti ispoštovan strogi sigurnosni protokol. Iako je procijenjeno da je rizik od zaraze nizak, iz predostrožnosti će svi ostati u karantinu narednih šest sedmica. Nije precizirano da li je riječ o medicinskim sestrama, ljekarima, bolničarima ili studentima medicine.

Epidemija hantavirusa na kruzeru koji plovi pod nizozemskom zastavom već je odnijela tri života među ukupno 147 putnika i članova posade. Među preminulima su bračni par iz nizozemske regije Friesland, kao i jedna državljanka Njemačke.

Do sada je najmanje sedam osoba pozitivno testirano na hantavirus, dok se za još nekoliko sumnja da su zaraženi.

