Elek očajan nakon odluke Suda: “Ovo je novi udar na RS”

Direktor “Sarajevo-gasa” Istočno Sarajevo Nedeljko Elek gostovao je u emisiji „Telering“, na RTRS-u, kojom prilikom je izjavio da se presudom u korist BHRT-a želi “oteti” Јavni servis RS-a i da se na tome neće stati.Bilo ko da dođe na vlast u oktobru u Republici Srpskoj, kako će funkcionisati ako nema gasovoda i RTRS-a. Neće stati na tome, ići će korak po korak dalje. Ovo što se dešava sa RTRS jeste otimanje imovine Republike Srpske – izjavio je Elek.

Dodao je kako se isto dešava sa projektom gasifikacije, Aerodromom Trebinje, Buk bijela.- Nazovimo pravim imenom stvari, otmite sve resurse Republike Srpske, kriminalizujte sve ljude koji nešto rade u RS i dobit ćete jednu praznu ljušturu. Јer ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobijede, pa neće imati ljudi Јavni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba i reći – kazao je Elek.Poručio je da zbog toga i opozicija i vlast mora stati u zaštitu resursa Republike Srpske.

Prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, kojom je “Sarajevo-gasu” Istočno Sarajevo naloženo da isplati tri miliona maraka “Energoinvestu”, u sporu zbog povećanja cijene transporta plina, Elek je ocijenio “nečuvenom i kao novi “udar na Republiku Srpsku”.On je naveo da je “konačni cilj – sprečavanje Republike Srpske da postane plinsko čvorište”,piše Avaz

