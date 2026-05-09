Ni Vahid Halilhodžić nije spasio Nant: Poslije 13 godina sele u niži rang

Nant (Nantes) je i zvanično ispao iz francuske Lige 1, prvi put nakon 13 godina boravka u eliti. Slavni klub, koji je godinama važio za jedan od simbola francuskog fudbala, porazom od Lansa (Lens) rezultatom 1:0 ostao je bez šansi da izbori opstanak.

Čovjek odluke bio je Mezian Soares, koji je pogodio u 79. minuti i tako dodatno produbio krizu “kanarinaca”.

Nant je sezonu dočekao s velikim problemima, mijenjao trenere, lutao s odlukama, a ni dolazak legendarnog Vahida Halilhodžića nije uspio promijeniti sudbinu kluba.

Težak zadatak

Halilhodžić je preuzeo Nant u martu, u izuzetno teškom trenutku, kao treći trener ekipe u ovoj sezoni. Odmah po dolasku je isticao da je misija gotovo nemoguća, ali je prihvatio poziv kluba za koji je emotivno vezan i u kojem je ostavio dubok trag.

Vaha je kao igrač s Nantom bio prvak Francuske 1983. godine, a i danas je jedan od najboljih strijelaca u historiji kluba. Upravo zbog toga je njegov povratak imao posebnu težinu, ali ni autoritet bh. stručnjaka nije mogao sakriti godine lošeg rada, pogrešnih odluka i rezultatskog pada.

Nant je posljednji put u nižem rangu igrao u sezoni 2012/13, nakon čega se vratio u Ligu 1. U međuvremenu je klub znao imati bljeskove, pa je 2022. osvojio Kup Francuske, ali je posljednjih sezona uglavnom živio na ivici ispadanja.

Kraj jedne ere

Posebno teško navijačima pada činjenica da se radi o osmerostrukom prvaku Francuske, klubu koji je nekada bio poznat po svojoj školi fudbala i prepoznatljivom stilu igre. Nant je 1996. igrao i polufinale Lige prvaka, a danas će morati tražiti novi početak u Ligi 2.

Ispadanje Nanta nije samo sportski neuspjeh, nego i kraj jedne duge ere u francuskom fudbalu. Za Halilhodžića je ovo bio pokušaj spašavanja starog kluba, ali se ispostavilo da je šteta već bila prevelika

Facebook komentari