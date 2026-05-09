WHO: Dosad potvrđeno šest slučajeva hantavirusa

Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 posto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa Anda, za koji se zna da se prenosi između ljudi“, navodi se u saopćenju WHO-a. Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „vjerovatnim“.

WHO navodi da su četiri pacijenta trenutno hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici, dva su u različitim bolnicama u Nizozemskoj, a jedan u Zürichu u Švicarskoj.

WHO je pojasnio da je osoba koja se liječila u bolnici u Düsseldorfu u Njemačkoj testirana negativno te se „stoga više ne smatra slučajem“.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Ostrvima, u centru je međunarodne pažnje otkako je WHO objavio da su tri putnika umrla i da se sumnja kako su bili zaraženi hantavirusom,pišu Vijesti

