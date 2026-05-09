WHO: Dosad potvrđeno šest slučajeva hantavirusa

Objavljeno prije 50 minuta

Do jučer je potvrđeno šest slučajeva hantavirusa od osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 posto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa Anda, za koji se zna da se prenosi između ljudi“, navodi se u saopćenju WHO-a. Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „vjerovatnim“.

WHO navodi da su četiri pacijenta trenutno hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici, dva su u različitim bolnicama u Nizozemskoj, a jedan u Zürichu u Švicarskoj.

WHO je pojasnio da je osoba koja se liječila u bolnici u Düsseldorfu u Njemačkoj testirana negativno te se „stoga više ne smatra slučajem“.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Ostrvima, u centru je međunarodne pažnje otkako je WHO objavio da su tri putnika umrla i da se sumnja kako su bili zaraženi hantavirusom,pišu Vijesti


