Nikšić: Mogla bi se saznati dublja pozadina spora s EP HB, nećemo ostaviti radnike Željezare bez podrške

Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje stoje brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi, do rješavanja pitanja rudnika i budućnosti Željezare Zenica, ocijenio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP).

Govoreći o položaju radnika i stanju u industrijskom sektoru, posebno u Novoj Željezari Zenica, Nikšić je poručio da Vlada ne namjerava prepustiti situaciju slučaju niti ostaviti radnike bez institucionalne podrške.

– Pošto će Vlada Federacije teško sama preuzeti sve te obaveze, dogovorili smo se i angažirali. U stalnoj smo komunikaciji s menadžmentom kompanije koja već ima određena iskustva i koja je u posljednjem periodu pokazala da se može vratiti iz faza kada je poslovala s gubicima i kada nije bilo posla, na puteve koji ponovo vraćaju vjeru – rekao je Nikšić za BHRT.

Premijer je naglasio da Federalna vlada nastavlja razgovore s upravama kompanija i traži modele koji bi omogućili očuvanje radnih mjesta i stabilizaciju proizvodnje, te dodao da je u stalnoj komunikaciji i s menadžmentom Energoinvesta, ističući da odustajanje nije opcija.

Kao ključni datum naveo je 25. juni, kada je zakazano ročište za otvaranje stečajnog postupka, naglasivši da je do tada neophodno riješiti otvorena pitanja.

– Imamo nekoliko opcija kada je u pitanju to rješenje. Jedna je kupovina, druga je eventualno i nekakva zakonska rješenja kojima bi to regulirali – dodao je premijer Federacije BiH.

Imovinski spor

Kada je riječ o imovinskom sporu između Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZ HB, Nikšić smatra da će se voditi pravna borba u kojoj će Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda Sarajevo poduzeti sve kako bi zaštitile svoju imovinu.

– Tu bi se mogla otvoriti neka druga dublja pozadina i politička pitanja… U svakom slučaju, ne postoji nikakva varijanta da se Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda Sarajevo odreknu dijela svoje imovine – istakao je.

Zaduženost FBiH

Govoreći o zaduženosti Federacije BiH, naveo je da je aktuelna vlast zatekla vanjski dug na nivou od 24,23 posto bruto domaćeg proizvoda, da je u jednom periodu pao na 18,9 posto, a da trenutno iznosi oko 21 posto.

– To znači da je Federacija BiH još uvijek vrlo malo zadužena u odnosu na sve zemlje regiona – rekao je Nikšić.

Najavio je i da će nastaviti političku karijeru do izbora, ističući da ima mandat i odgovornost prema građanima da ostane na funkcij.

