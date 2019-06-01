Ako vidite ove mjehuriće u kafi, odmah je prospite

Ukratko:

Bijela i sapunasta pjena može biti znak loše kafe

Užegla zrna često izazivaju peckanje i mučninu

Miris kafe otkriva da li je napitak pokvaren

Pravilno čuvanje zrna smanjuje rizik od tegoba

Sitni, gusti mjehurići u kafi koji ne pucaju, nego se gomilaju uz ivicu šolje.

Mnogi misle da je to znak prave, svježe kafe. Greška. Takva pjena često otkriva da pijete napitak koji direktno napada sluzokožu želuca.

Kada pjena na kafi postaje znak za oprez

Pravu pjenu prepoznajete po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se polako sliježe. Ipak, ako se na površini zadrži debeo, bjeličast sloj sa krupnim mjehurićima, budite oprezni.

To je najčešće znak da je kafa stara i užegla ili da je voda prilikom pripreme prevrela, što direktno kvari kvalitet napitka.

Kada zrna stoje mjesecima, dragocjena ulja u njima oksidiraju i kafa postaje užegla.

Upravo tada se stvara ona sumnjiva, sapunasta pjena koja je jasan signal da će vaš stomak reagovati.

Zašto užegla kafa iritira želudac

Zbog toga se često javljaju peckanje i mučnina već nakon prvog gutljaja, jer takav napitak više nema svoja korisna svojstva.

Užegla ulja u kafi oslobađaju jedinjenja koja direktno iritiraju osjetljivu sluzokožu stomaka.

Kada se to spoji sa kofeinom, dolazi do prekomjernog lučenja kiseline koja stvara ozbiljne neprijatnosti.

Gorušicu, nadutost i bolove često pripisujemo svakodnevnom stresu, a oni zapravo dolaze pravo iz vaše šolje.

Osobe sa osjetljivim varenjem ove posljedice osjete gotovo odmah, jer tijelo jasno signalizira da mu taj napitak ne prija.

Prema istraživanju o uticaju kafe na probavni sistem objavljenom u časopisu “Nutrients”, analiza efekata kafe na gastrointestinalni trakt pokazuje da određena jedinjenja u kafi mogu pojačati lučenje kiseline i ubrzati pražnjenje želuca, što kod osjetljivih osoba izaziva tegobe.

Tri znaka da kafu treba odmah prosuti

Tanak sloj sitne, smeđe-zlatne pjene koji se brzo povuče sasvim je normalan i poželjan. Problem nastaje kada je pjena bijela, krupna i uporna, jer to ukazuje na užegla zrna ili lošu vodu.

Ovo su tri jasna znaka da je vrijeme da prospete šolju:

– Pjena je bjeličasta i podsjeća na sapunicu, sa krupnim mehurima koji ne pucaju

– Iz šolje se širi blago kiseo ili užegao miris, umjesto pune arome pržene kafe

– Poslije prvog gutljaja osjetite peckanje u grlu ili gorak metalni ukus.

Kako pravilno čuvati i pripremati kafu

Nekoliko sitnih navika mijenja cijelu priču. Kupujte manja pakovanja i trošite ih u roku od mjesec dana. Čuvajte zrna u nepropusnoj posudi, dalje od svjetla i vlage. Nikada ne držite kafu u frižideru jer upija mirise i vlagu.

Vodu kuvajte do tačke ključanja, pa sačekajte petnaest sekundi pre nego što je sipate.

Džezvu i filter perite poslije svake upotrebe, jer talog brzo užegne.

Birajte kafu sa jasno označenim datumom prženja, ne samo rokom trajanja.

Prije nego što sipate vodu, lagano protresite džezvu sa mljevenom kafom da se zagreje. Aroma se otvara, a sumnjiva pjena se rjeđe pojavljuje. Svježa kafa diše, stara se davi u sopstvenim uljima.

Kada tegobe nakon kafe ne treba ignorisati

Ako vam se nakon kafe redovno javljaju gorušica ili neprijatni grčevi, važno je da znate da problem nije uvijek u samim zrnima.

Ponekad ovi simptomi ukazuju na povišenu kiselost ili početnu upalu sluzokože koju ne smijete ignorisati.

Savjet je da smanjite broj dnevnih šolja, pređete na blaže mješavine i obavezno potražite savjet ljekara ako tegobe potraju duže od dvije nedjelje.

Vaše tijelo vam šalje signale, a na vama je da ih prepoznate na vrijeme i sačuvate svoje zdravlje.

Zašto kafu ne treba piti natašte

Ispijanje kafe natašte pojačava sve negativne efekte. Pojedite makar parče hljeba ili kašiku jogurta prije prve šolje. Tako štitite želudac i smanjujete šansu da vas loši mehurići na kafi izbace iz takta cijelog dana.

Uvijek se pitamo a kako da znam da li je kafa užegla. Pomirišite zrna ili mljeveni prah. Ako umjesto pune arome osjetite kiseo, mastan ili sapunast miris, kafa je užegla i bolje je bacite.

Takođe, mljevena kafa zadržava punu aromu oko dvije nedjelje od otvaranja, pod uslovom da je čuvate u zatvorenoj, suvoj posudi van frižidera, prenosi Krstarica.

Facebook komentari