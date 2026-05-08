Počinje najopasniji period proljeća: Turski astrolog otkriva ko ulazi u period sreće, a kome se sve ruše svi snovi

Vlasti u Argentini pokreću hitnu istragu kako bi utvrdile je li ta zemlja izvor smrtonosne zaraze koja se širi hantavirusom. Drama poprima globalne razmjere zbog putnika iz različitih zemalja koji su se našli na švicarskom kruzeru. Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije broj zaraženih je u porastu. O osnovnim značajkama hantavirusa, kako se prenosi, te da li je prisutan i u kojoj mjeri na našim područjima N1 razgovarao je sa epidemiologinjom Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Miom Blažević.

Blažević pojašnjava da se radi o virusu koji se prenosi izlučevinama glodavaca, a javlja se u 40 oblika. Kada je u pitanju Europe, tu govorimo o dva tipa hantavirusa, a konkretno u našoj zemlji i regiji prisutan je oblik Dobrava virus.

Ovaj tip hantavirusa se manifestira kroz lakše simptome, koji obično zahvataju bubrege, ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, ima lakši klinički tijek i ne završava smrću, pojasnila je sagovornica.

U Americi to nije slučaj, nastavlja, gdje je prisutan soj tipičan za Južnu Ameriku, koji ima teži oblik, gdje dolazi do upale pluća i često završava smrtnim ishodom.

Kako se prenosi hantavirus?

“Izlučevinama glodavaca, mokraćom i slinom na mjestima kuda hodaju, najčešće u prirodi, susreće se pri kampiranju, čišćenju podruma, itd. gdje se glodavci šire, to su rizična područja, i može završiti infekcijom”.

Koliko su česti slučajevi hantavirusa u BiH?

“Iznimno rijetki, Dobrava virus je tipičan za naše područje, tipičan je za ljude koji rade u prirodi, mi smo endemska zemlja za to i nisu česti slučajevi”.

Koji su simptomi oblika virusa koji se susreće kod nas?

“Početni simptomi su temperatura, vrućica, probavni simptomi, povraćanje, bolovi u stomaku, bolovi u ledjima. Simptomi urinarnog trakta, može doći do zatajenja burbega”.

Kako preduprijediti zarazu?

“Nema specifičnu terapiju, on se liječi simptomatskom terapijom, potporna terapija da se tijelo samo izbori s virusom, provode se mjere prevencije, da se ne provodi vriejeme gdje imamo puno glodavaca, potrebno je imati osnovnu zaštitnu opremu za rad u prirodi, ako čistimo podrume izračiti prostorije prije nego krenemo čistiti, staviti maske, rukavice, i slično”.

Imaju li leptospiroza i hantavirus nešto zajedničko?

“Slične značajke, na sličan način se prenose, slični simtpomi, mogu biti probavni, temperatura, i vrućica”,piše Depo

Postoji li opasnost od epidemije u BiH?

“Kod nas nije nikad zabilježen prijenos ovog virusa s čovjeka na čovjeka, ali ovaj u Americi se može prenijeti, ali baš rijetko, i to ako bude blizak kontakt sa zaraženom osobom”.

Može li se kod nas pojaviti taj tip hantavirusa?

“Iznimno su male šanse. Možda ako dođe neka osoba koja je u Južnoj Americi zaražena pa postoji neki produženi kontakt”.

