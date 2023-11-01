Karmički džekpot stiže za 3 znaka: Zapljusnuće ih talas obilja i sreće, Univerzum vraća dugove

Taj momenat je stigao, a tri znaka zodijaka su prva na spisku za isplatu.

Lav: Priznanja i pozicije koje su vam izmicale

Lavovi konačno uzimaju ono što im odavno pripada. Stižu priznanja, finansijski dobici i važne pozicije koje su im ranije bile nedostupne.

Šef koji vas je previdio odjednom će vas pozvati na razgovor, a posao koji ste otpisali vraća se sa boljim uslovima. Vaša scena je ponovo otvorena.

Vaga: Ljubav i luksuz kao karmička isplata

Vage dobijaju nazad sve što su nekada činile za druge. Ljudi kojima ste pomagali sada se sami javljaju, a univerzum vam to vraća kroz ljubav i luksuz.

Osjetit ćete sigurnost u koži, mir u kući i taj rijedak osjećaj da vam ništa ne fali. Ne morate više da se dokazujete, dovoljno je samo da budete tu.

Jarac: Plodovi dugogodišnjeg truda

Jarčevi konačno uživaju u onome što su godinama gradili kamen po kamen. Stabilnost i moć su im sada na dohvat ruke.

Ono što su drugi dobili preko veze, vi ste zaradili znojem, i sada vam se to vraća uvećano. Period do kraja decembra 2026. donosi pravi energetski reset.

Znakovi da vam stiže karmička nagrada

Ako vam se posljednjih sedmica dešavaju ovakve stvari, znajte da je talas obilja već krenuo ka vama:

stvari se same namještaju, bez vašeg guranja

ljudi vam nude pomoć, a niste je ni tražili

novac stiže iz neočekivanih izvora

vrata koja su godinama bila zaključana sad se otvaraju

imate jasan osjećaj da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme

Greške koje koče vaš karmički džekpot

Najveća greška je da nagradu protraćite na sitnice i površne stvari.

Druga zamka je sumnja, kada počnete da se pitate „zašto baš meni“ i odbijate ono što vam stiže.

Treća je šutnja o sreći iz straha od tuđe zavisti. Ako odbijete poklon univerzuma, sljedeći put se ne čeka brzo.

Kako da zadržite talas obilja što duže

Da biste maksimalno iskoristili ovu kosmičku nagradu, zapišite sve što vam je stiglo, poklone, prilike, nove ljude.

Zahvalite se, makar i u sebi, čak i ako ne znate kome. Uložite u sebe kroz edukaciju, zdravlje i unutrašnji mir, i podijelite dio onoga što ste dobili.

Karma voli kada se dobrota dijeli, pa ćete tako privući još više pozitivnih prilika.

Facebook komentari