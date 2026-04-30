Nema više gledanja kroz prste: Za roštiljanje kazne do 1.500 KM, kontrole širom izletišta

Prvomajski praznici tradicionalno okupljaju građane u prirodi uz roštilj, ali ove godine nadležni najavljuju pojačane kontrole i strožije kažnjavanje. Upozorenje je jasno – nepoštivanje pravila može skupo koštati, piše Faktor.

Boravak u prirodi i roštiljanje za Prvi maj već su dugogodišnja tradicija, ali svi koji namjeravaju uživati taj dan moraju znati da loženje vatre nije dozvoljeno bez jasnih pravila.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poručuju da je paljenje vatre strogo regulisano.

– Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uvjeta i mjera sigurnosti i to na mjestima koja su obilježili iz Uprave za šumarstvo, odnosno vlasnika privatnih šuma – saopćeno je iz KUIP-a KS.

Iz inspekcije dodatno upozoravaju da se građani trebaju suzdržati od paljenja vatre na otvorenom, posebno u blizini šuma.

– Svako nekontrolisano paljenje može izazvati požar. Navode da će kantonalni šumarski inspektori pojačati nadzor na terenu s ciljem evidentiranja i sankcionisanja nesavjesnih građana.

Prema Zakonu o šumama Kantona Sarajevo, kazne za fizička lica koja lože vatru u šumi ili na udaljenosti do 150 metara od šume kreću se od 200 do 1.500 KM.

Za pravna lica kazne su znatno veće i iznose od 10.000 do 12.000 KM.

Iz JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo ističu da su njihovi timovi spremni za pojačan dolazak posjetilaca.

– Praznik rada već tradicionalno podrazumijeva boravak u prirodi uz roštilj i tada su zaštićena područja najposjećenija. Zbog toga će naše službe biti na terenu kako bi sve proteklo u najboljem redu – kaže za Faktor direkor ove ustanove Asad Jelešković.

Sagovornik naglašava da roštiljanje nije dozvoljeno u svim zonama.

– Sva zaštićena prirodna područja imaju zone zaštite, s obzirom na određene prirodne vrijednosti. U prvoj zoni zaštite, odnosno “nukleusu” svakog područja neće biti dozvoljeno roštiljanje. Roštiljanje će biti dozvoljeno samo u drugoj, odnosno “buffer” zoni, a koje su to zone, informacije posjetitelji mogu dobiti na terenu, odnosno od naših redara i nadzornika prirode.

Naprimjer, “nukleus” je ograđeni dio prostora na Vrelu Bosne, gdje se vrši naplata ulaza i tu neće biti dozvoljeno roštiljanje, ali će biti moguće u drugoj zoni zaštite kao što je lokalitet Stojčevca – kaže Jelešković.

Dodaje da postoje i jasni tehnički uvjeti.

– Roštiljanje je dozvoljeno samo ako je roštilj odignut od zemlje, odnosno ako ima nogare. Zabranjeno je ložiti vatru direktno na tlu. Također, važno je da roštilj ne bude u blizini šume ili zapaljivih materijala. Jako je bitno da posjetioci pronađu adekvatno mjesto, a tu prije svega mislim da se vodi računa da roštilj nije blizu šume, odnosno zapaljivih materijala. Udaljenost od šume mora 150 metara. Dakle, i ovom prilikom apelujem na posjetioce da se ponašaju odgovorno prema prirodi. Također, potrebno je da posjetioci koji koriste roštilj, ili provode vrijeme u prirodi, sav otpad koji nastane, ponesu i adekvatno ga odlože na mjesta koja su predviđena za odlaganje otpada – kaže sagovornik.

Dodanje da su nadzornici prirode službena lica koja imaju ovlasti da sačine zapisnik koji se upućuje nadležnoj inspekciji koja dalje preuzima vođenje postupka i izriče kaznu osobama koja se ne ponašaju u skladu sa zakonom, bez obzira na to da li se radi o paljenju vatre na neodgovarajućim mjestima ili je riječ o nekom drugom prekršaju shodno Zakonu o zaštiti prirode.

Komandir Vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Kemal Cacan upozorava da će ove godine kontrole biti znatno strožije.

– Ovaj Prvi maj imat ćemo pojačane kontrole. Rendžeri, policija, pripadnici JU Šume KS i Zaštićenih područja obilazit će izletišta i evidentirati ko se nalazi na tim lokacijama. Roštilj mora biti odignut od zemlje, ne smije biti direktno na travi. Nakon korištenja, potrebno je roštilj politi vodom i tek kada ste sigurni da je vatra potpuno ugašena, možete napustiti mjesto. – kaže za Faktor Cacan.

Upozorava i na ozbiljne posljedice.

– Dovoljna je jedna mala žeravica da izazove požar. To je izazivanje opće opasnosti i krivično djelo. Ovaj put će biti sankcionisanje i nema više gledanja kroz prste. Na nedavno održanom sastanku postignut je dogovor nadležnih institucija o strožijem pristupu,prenosi Depo

– Na sastanku vatrogasaca, inspekcije i policije dogovoreno je da se ozbiljnije pristupi kažnjavanju. Nama je svakako posao gasiti požare, ali cilj je da ih spriječimo. U Tuzlanskom kantonu su prije nekoliko godina pojačali kažnjavanje i smanjili broj požara na otvorenom za otprilike 40 posto. Kod nas to još nije bio slučaj, ali sada će biti drugačije – zaključuje za Faktor Kemal Cacan.

Nadležni apeliraju na građane da se ponašaju odgovorno, poštuju pravila i iza sebe ne ostavljaju otpad. Jer, kako upozoravaju, dovoljna je jedna iskra da izazove požar sa nesagledivim posljedicama.

Facebook komentari