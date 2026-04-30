Objave o genocidu koštale Ozila karijere u Arsenalu: Zatvorili su mi vrata…

Mesut Özil je otvoreno govorio o svom odlasku iz Arsenala, navodeći da je bio izbačen iz prvog tima jer je izrazio zabrinutost zbog tretmana Ujgurskih muslimana u Kini. Bivši veznjak se krajem 2019. godine oglasio na društvenim mrežama o kršenju ljudskih prava u kineskoj regiji Xinjiang.

U to vrijeme Arsenal se distancirao od njegovih izjava i objavio saopštenje na kineskoj platformi Weibo, naglašavajući da se ne miješa u politiku.

U saopštenju je stajalo:

“Što se tiče komentara koje je Mesut Özil objavio na društvenim mrežama, Arsenal mora jasno naglasiti svoj stav. Objavljeni sadržaj je lično mišljenje Mesuta Özila. Kao fudbalski klub, Arsenal se uvijek držao principa da se ne miješa u politiku.”

Özil sada tvrdi da je klub nakon toga “zatvorio vrata” i da je bio izbačen iz prvog tima, trenirajući samostalno sve do sporazumnog raskida ugovora i prelaska u turski Fenerbahče u januaru 2021.

Özil se prisjetio situacije u Arsenalu:

“Čuo sam za Ujgurske Turke i počeo sam istraživati. Kao zvijezda, imao sam glas. Također sam znao da ću imati problema ako objavim nešto o ovome. Ali, nije me bilo briga. Objavio sam i sretan sam zbog toga.

Naravno, nakon toga su mi zatvorili vrata. Nisu mi više dali da igram. Razumijem i svoje saigrače. Kada bi oni došli u kontakt sa mnom, mogli bi imati problema. Moraju brinuti o svojim porodicama, i to je bio razlog moje reakcije. Bilo mi je teško jer sam uživao u fudbalu, ali su mi ga oduzeli.”

Özil je nastavio:

“Uvijek govorim mladima – u mladim godinama, brak i dijete daju vam više snage nego bilo šta drugo. Bio sam sretan što su moja supruga i dijete bili uz mene, jer su to bila vrlo teška vremena. Bio sam van ekipe i trenirao sam sam osam mjeseci.

Ali, Bog vam ponekad nešto oduzme, i ja sam zahvalan. Ne odustajte. Najveća snaga su ljudi oko vas i vaša porodica. Ako vas oni podržavaju, otvaraju se nova vrata.”

Tadašnji izvršni direktor Arsenala Vinai Venkatesham, koji je sada u Tottenhamu, negirao je da je klub iz komercijalnih razloga distancirao se od Özila.

“Ne mislim da je fer reći da smo djelovali iz komercijalnih razloga. Tako je to predstavljeno u medijima, ali nije tačno”, rekao je Venkatesham,pišu Vijesti

“Naš stav je bio da je to bila izjava igrača kao pojedinca. Nije postojao nikakav komercijalni motiv, već samo jasno razdvajanje da to nije klupski stav, nego njegovo lično mišljenje, što mu i pripada.”

Njemački fudbaler proveo je osam godina u Arsenalu nakon transfera iz Real Madrida vrijednog 42,5 miliona funti 2013. godine. Karijeru je završio 2023. godine, nakon što su ga povrede udaljile od vrhunskog fudbala u završnim godinama karijere.

