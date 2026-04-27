Na zgradi osvanuo veliki bilbord Alajbegovića: Svjetsko, a naše!

Iako rođen u inostranstvu, Alajbegović se zbog roditelja povezuje sa Bugojnom, koje ovog fudbalera slavi kao “ponos grada”.

Građani Bugojna Kerima doživljavaju kao svog sugrađanina jer je to rodni grad njegovog oca i zato je veliki bilbord posvećen upravo njemu.

“Ponos Bugojna – Svjetsko (a naše) ide na Svjetsko”, piše na bilbordu koji krasi jednu zgradu u ovom bh. gradu.Za BiH je Kerim Alajbegović do sada odigrao osam utakmica i postigao je jedan pogodak, ali pamtit će se njegovi sigurni golovi u penal-serijama protiv Velsa i Italije,pišu Vijesti

