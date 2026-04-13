Za koga će navijati Beograđani na Svjetskom: “To su naša braća, nama najbliži”

Objavljeno prije 21 minuta

Dok politika i svakodnevne podjele često diktiraju ton odnosa u regiji, jedna anketa iz Beograda pokazala je i onu ljepšu, ljudskiju stranu priče.

Na pitanje za koga će navijati na Svjetskom prvenstvu, mnogi Beograđani bez puno razmišljanja izdvojili su Bosnu i Hercegovinu – biranim riječima, s poštovanjem i iskrenom bliskošću.

U vremenu kada se sport prečesto pokušava promatrati kroz prizmu tenzija i podjela, ova reakcija s ulica Beograda podsjetila je da među ljudima i dalje postoji nešto važnije – osjećaj bliskosti, susjedstva i međusobnog uvažavanja.

Birane riječi za Bosnu i Hercegovinu
Njemački kanal Deutsche Welle objavio je anketu iz Beograda u kojoj je građane pitao za koga će navijati na Mundijalu. I dok su neki izdvojili Brazil, većina sugovornika jasno se opredijelila za Bosnu i Hercegovinu,pišu Vijesti

‘Sjajna ekipa’, ‘Nama najbliži’, ‘Naša braća’ i ‘Naši susjedi’ samo su neki od komentara koji su se mogli čuti na ulicama srpske prijestolnice.Upravo zato ova anketa ima dodatnu težinu. Građani Beograda uglavnom su se za Bosnu i Hercegovinu opredijelili biranim i toplim riječima, pokazavši da srećom politika nije na negativan način upletena i u ovu sportsku priču, prenosi tportal.

Takve reakcije podsjećaju da fudbal uprkos svim tenzijama koje često prate regiju, i dalje može biti prostor povezivanja, poštovanja i iskrene podrške.

A to je poruka koja se ponekad čuje glasnije od svakog rezultata.


