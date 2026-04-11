Dječak pronađen zaključan u kombiju punom smeća, riječi oca šokirale policiju: Dijete godinu dana proživljavalo pakao

Zvuci koji su dopirali iz zaključanog dostavnog kombija, parkiranog u dvorištu u Francuskoj, probudili su sumnju jednog prolaznika, koji je potom obavijestio policiju. Ono što su policajci otkrili po dolasku na mjesto događaja šokiralo je i iskusne istražitelje.Nakon što su otvorili vozilo, unutra su pronašli devetogodišnjeg dječaka, potpuno nagog, u fetalnom položaju, prekrivenog dekom. Ležao je na gomili smeća, u neposrednoj blizini izmeta.

Prema navodima tužilaštva, dječak je bio blijed, vidno neuhranjen i zbog dugotrajnog boravka u sjedećem položaju nije mogao hodati.

Priznanje oca

Još potresnije bilo je priznanje njegovog oca (43) iz Hagenbaha u Alzasu, koji je priznao da je dijete zaključao u kombiju više od godinu dana ranije. Tokom tog perioda dječak je bio primoran da mokri u plastične flaše, dok je nuždu obavljao u kese za smeće.

Nakon što je pronađen u ponedjeljak, dječak je hitno prebačen u bolnicu u Miluzu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Istraga je pokazala da je dijete prestalo pohađati školu krajem 2024. godine, dok je porodica tvrdila da je prešlo na drugačiji oblik obrazovanja. Komšije su istražiteljima potvrdile da ga od tada nisu viđale.

Otac je u međuvremenu živio u stanu sa novom partnerkom i dvije kćerke.

U pokušaju da objasni svoje postupke, naveo je da je sina držao u kombiju kako bi ga “zaštitio” od partnerke, koja je, prema njegovim tvrdnjama, željela dječaka smjestiti u psihijatrijsku ustanovu,piše Avaz

Optužen za otmicu

Također je rekao da je dijete nakratko boravilo u kući tokom prošlog ljeta, dok je njegova partnerica bila na odmoru s djecom.

Prema pisanju lista “Le Dauphine”, 43-godišnji muškarac je već optužen za otmicu i nezakonito lišavanje slobode maloljetnika.

Njegova partnerica se također suočava s optužbama, uključujući nepružanje pomoći. Ona negira da je znala za dječaka u vozilu, ali priznaje da je imala određene sumnje.

Kako navodi isti izvor, djeca će u početnoj fazi biti smještena u dječiji dom.

