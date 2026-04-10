Tramp dao novi ultimatum Iranu i zaprijetio: “Punimo brodove najboljim oružjem koje je ikad napravljeno”

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je za The New York Post da se američki ratni brodovi ponovo opremaju najboljom municijom, kao priprema za moguće nastavke napada na Iran ukoliko mirovni pregovori u Pakistanu ne uspiju. Njegova izjava dolazi u trenutku dok se potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) uputio u Islamabad na završnu rundu mirovnih pregovora.

Vensu će se u pakistanskoj prijestolnici pridružiti specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kushner). Pregovori slijede nakon dvosedmičnog primirja dogovorenog u utorak.

Na pitanje vjeruje li u uspjeh pregovora, Tramp je u telefonskom intervjuu rekao: “Znat ćemo za otprilike 24 sata. Uskoro će sve biti jasno.”

Prijetnja vojnom akcijom

– Spremni smo za novi početak. Punimo brodove najboljom municijom, najboljim oružjem koje je ikada napravljeno – čak i boljim od onoga kojim smo ih ranije uništili – poručio je Tramp.

– Punimo ih najboljim oružjem ikada stvorenim, čak i naprednijim od onoga koje smo koristili za njihovo potpuno uništenje. A ako ne postignemo dogovor, upotrijebit ćemo ga, i to vrlo efikasno – dodao je.

Ključne tačke pregovora

Očekuje se da će razgovori biti fokusirani na američke zahtjeve da Iran preda oko 450 kilograma obogaćenog uranija, za koji se tvrdi da je duboko skladišten, te da ponovo otvori Hormuški moreuz za međunarodni saobraćaj. Tramp je naglasio da je ponovno otvaranje moreuza ključni dio svakog mogućeg sporazuma o prekidu vatre, iako je broj brodova kroz taj pravac značajno smanjen otkako su SAD obustavile bombardovanje Irana.

Ostale teme uključuju prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, status programa balističkih raketa, kao i zahtjev Teherana za ukidanje američkih sankcija.

Sumnje u iransku iskrenost

Iransku delegaciju u Islamabadu trebali bi predvoditi ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf). Aragči je u ranijim pregovorima prije rata insistirao da Iran ima neotuđivo pravo na obogaćivanje uranija.

– Imamo posla s ljudima za koje ne znamo govore li istinu ili ne rekao je Tramp za The Post.

– Oni nam u lice govore da se odriču nuklearnog oružja i da je sve gotovo. A onda izađu pred novinare i kažu: ‘Ne, mi bismo željeli obogaćivati.’ E pa, vidjet ćemo – dodao

