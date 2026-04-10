Trumpov plan za Gazu bez novca: Obećane milijarde nisu stigle

Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa dobio je tek mali dio od 17 milijardi dolara obećanih za Gazu, što sprječava realizaciju njegovog plana za budućnost razorene palestinske enklave, rekli su izvori za Reuters.Deset dana prije nego što su američko-izraelski napadi na Iran gurnuli region u rat, Trump je bio domaćin konferencije u Washingtonu na kojoj su arapske zaljevske države obećale milijarde dolara za upravljanje i obnovu Gaze nakon dvogodišnjeg razaranja od strane Izraela.

Plan predviđa opsežnu obnovu obalne enklave nakon razoružavanja palestinske militantne grupe Hamas – čiji su napadi na Izrael pokrenuli ofanzivu na Gazu – te povlačenja izraelskih trupa.

Finansijska obećanja trebala su pokriti i aktivnosti novoformiranog Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom (NCAG), grupe palestinskih tehnokrata uz podršku SAD, koja bi trebala preuzeti kontrolu nad Gazom od Hamasa.

Nema dostupnog novca

Jedan od izvora, osoba direktno upoznata s radom odbora, rekao je da su od deset zemalja koje su obećale sredstva, samo tri – Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i SAD – zaista uplatili novac.

Prema njegovim riječima, do sada je prikupljeno manje od milijardu dolara, bez dodatnih detalja. Rat s Iranom “utjecao je na sve”, dodatno pogoršavajući ranije probleme s finansiranjem.

NCAG nije mogao ući u Gazu zbog finansijskih i sigurnosnih razloga, dodao je izvor. Čak i nakon dogovorenog primirja prošlog oktobra, izraelski napadi su, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, usmrtili najmanje 700 ljudi u Gazi, dok su militantni napadi, prema Izraelu, ubili četiri vojnika.

Drugi izvor, palestinski zvaničnik upoznat sa situacijom, rekao je da je odbor obavijestio Hamas i druge palestinske frakcije da NCAG trenutno ne može ući u Gazu zbog nedostatka sredstava.

– Trenutno nema dostupnog novca – prenio je zvaničnik riječi izaslanika odbora Nickolay Mladenov upućene palestinskim grupama.

Hamas je više puta saopćio da je spreman predati upravljanje NCAG-u, kojim rukovodi Ali Shaath, bivši zamjenik ministra u Palestinskoj upravi, koja trenutno ima ograničenu samoupravu u dijelovima okupirane Zapadne obale.

Shaathov komitet trebao bi preuzeti kontrolu nad ministarstvima u Gazi i upravljati policijom.

On i 14 članova njegovog tima trenutno se nalaze u hotelu u Kairu pod nadzorom američkih i egipatskih zvaničnika, naveo je diplomatski izvor.

Obnova Gaze, gdje je tokom dvije godine izraelskog bombardovanja uništeno četiri petine zgrada, prema procjenama globalnih institucija koštat će oko 70 milijardi dolara. Zastoj u planu za budućnost Gaze podsjeća na druge ambiciozne inicijative Donalda Trumpa, koji se nastoji predstaviti kao svjetski mirotvorac, ali se suočava s poteškoćama u okončanju rata u Ukrajini, dok je i nedavno primirje s Iranom pod ozbiljnim pritiskom.

U dvogodišnjoj izraelskoj vojnoj kampanji u Pojasu Gaze ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, većinom civila, prema zdravstvenim vlastima u Gazi, dok je rat izazvao glad i raselio većinu stanovništva te teritorije.

