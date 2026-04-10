Hezbollah ispalio 30 raketa na više izraelskih gradova

Objavljeno prije 46 minuta

Libanska grupa koju podržava Iran, Hezbollah, ispalila je u petak oko 30 projektila iz Libana prema Izraelu, saopćila je izraelska vojska, navodeći da su neki od napada izazvali štetu.

Sirene za zračnu opasnost aktivirane su širom sjevernog Izraela, blizu granice s Libanom, gdje izraelske snage i borci Hezbollaha nastavljaju razmjenjivati vatru uprkos primirju u širem sukobu povezanom s Iranom.

Izraelske hitne službe prijavile su pogodak u gradu Safed, gdje je direktni udar oštetio više vozila.Hitne službe su zabilježile dodatne udare u regiji Galileje, uključujući mjesta Baana i Deir al-Assad, gdje je pogođena i jedna zgrada.

Sukobi između Hezbollaha i izraelskih snaga počeli su 2. marta, dva dana nakon što je ta militantna grupa ispalila rakete na Izrael kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran.

Izrael, koji tvrdi da Liban nije obuhvaćen primirjem dogovorenim ove sedmice između Washingtona i Teherana, izveo je zračne udare u srijedu u kojima je u Libanu poginulo više od 300 ljudi,piše Vijesti

U petak su izraelski udari na južni libanski grad Nabatiyeh usmrtili najmanje 10 pripadnika libanskih sigurnosnih snaga.Izraelska vojska tvrdi da je od početka rata “uništila” više od 4.300 lokacija Hezbollaha u Libanu i ubila više od 1.400 njegovih boraca.

Libansko ministarstvo zdravstva navodi da je u zemlji od početka marta poginulo više od 1.800 ljudi, uključujući 163 djece

S izraelske strane, 12 vojnika je poginulo u južnom Libanu od 2. marta.

U petak je jedan rezervista teško ranjen nakon što je dron sa eksplozivom pogodio izraelske položaje na jugu Libana, saopćio je vojni portparol.


