Hezbollah ispalio 30 raketa na više izraelskih gradova

Sirene za zračnu opasnost aktivirane su širom sjevernog Izraela, blizu granice s Libanom, gdje izraelske snage i borci Hezbollaha nastavljaju razmjenjivati vatru uprkos primirju u širem sukobu povezanom s Iranom.

Izraelske hitne službe prijavile su pogodak u gradu Safed, gdje je direktni udar oštetio više vozila.Hitne službe su zabilježile dodatne udare u regiji Galileje, uključujući mjesta Baana i Deir al-Assad, gdje je pogođena i jedna zgrada.

Sukobi između Hezbollaha i izraelskih snaga počeli su 2. marta, dva dana nakon što je ta militantna grupa ispalila rakete na Izrael kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran.

Izrael, koji tvrdi da Liban nije obuhvaćen primirjem dogovorenim ove sedmice između Washingtona i Teherana, izveo je zračne udare u srijedu u kojima je u Libanu poginulo više od 300 ljudi,piše Vijesti

U petak su izraelski udari na južni libanski grad Nabatiyeh usmrtili najmanje 10 pripadnika libanskih sigurnosnih snaga.Izraelska vojska tvrdi da je od početka rata “uništila” više od 4.300 lokacija Hezbollaha u Libanu i ubila više od 1.400 njegovih boraca.

Libansko ministarstvo zdravstva navodi da je u zemlji od početka marta poginulo više od 1.800 ljudi, uključujući 163 djece

S izraelske strane, 12 vojnika je poginulo u južnom Libanu od 2. marta.

U petak je jedan rezervista teško ranjen nakon što je dron sa eksplozivom pogodio izraelske položaje na jugu Libana, saopćio je vojni portparol.

