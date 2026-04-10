OVAN

Dnevni horoskop za 10. april 2026. godine naglašava da vam danas stiže informacija “iza kulisa” koja menja vaš pristup poslu. Ne žurite s reakcijom, prvo proverite detalje. U ljubavi, spontana šala ili komentar mogu da prerastu u ozbiljniji razgovor o tome šta oboje želite. Zdravlje traži razgibavanje ujutru, telo vam se brže budi od kafe.

BIK

Danas vam prija da radite svojim tempom, ali okolnosti vas guraju u brže odluke. Odaberite jedan prioritet i ne rasipajte energiju na sitnice. U ljubavi se može pojaviti tema deljenja obaveza, jasno recite šta vam je previše. Obratite pažnju na grlo i disajne puteve, izbegavajte hladna pića.

BLIZANCI

Na poslu vas očekuje dan prepun kratkih susreta, sastanaka i poruka, a jedan od tih kontakata otvara vrata važnoj prilici. Pazite da ne obećate više nego što realno možete da ispunite. U ljubavi je moguće neočekivano javljanje stare simpatije ili obnavljanje komunikacije. Zdravlje traži pauze od ekrana i opuštanje očiju.

RAK

Danas vas neko podseća koliko ste zapravo napredovali, iako sebe potcenjujete. Na poslu završavate nešto što vam je dugo stajalo nad glavom i odmah osećate olakšanje. U ljubavi vam znači iskren, miran razgovor u četiri oka, bez publike i tuđih mišljenja. Obratite pažnju na zadržavanje tečnosti i navike u ishrani.

LAV

Dnevni horoskop za 10. april 2026. godine donosi vam situaciju u kojoj vas neko javno podržava, ali i neko drugi tiho potcenjuje. Oboje vam idu u korist ako ostanete smireni. Na poslu iskoristite trenutak da pokažete konkretnu veštinu, ne samo samopouzdanje. U ljubavi vas očekuje vatren gest partnera ili udvaranje koje nećete lako zaboraviti. Zdravlje traži manje drame, više odmora srca i nervnog sistema.

DEVICA

Danas se od vas očekuje da budete “spasilac” situacije, primećujete propust pre drugih i brzo nalazite praktično rešenje. Na poslu to može da vam donese tiho, ali važno priznanje. U ljubavi, pokušajte da ne vrtite u glavi svaki detalj. Pustite da situacija malo odstoji pre razgovora. Zdravlje traži istezanje i kraće pauze tokom rada.

VAGA

Dnevni horoskop za 10. april 2026. godine ističe da se nalazite između dve opcije. Obe deluju korektno, ali samo jedna vas istinski raduje. Na poslu vaš diplomatski pristup sprečava raspravu da se pretvori u ozbiljan konflikt. U ljubavi je vreme da kažete šta vam treba da biste se osećali cenjeno, ali bez prevelikih očekivanja odmah. Obratite pažnju na kičmu i držanje.

ŠKORPIJA

Danas imate osećaj da čitate namere sagovornika pre nego što progovori, što vam pomaže u poslovnim pregovorima. Ne otkrivajte sve karte, ali jasno recite šta nije prihvatljivo. U ljubavi, kratka, ali iskrena rečenica može da skine teret sa srca. Zdravlje traži izbacivanje viška napetosti kroz šetnju, tuširanje, tišinu.

STRELAC

Danas vas vuče da promenite rutinu, možda krenete drugim putem na posao ili prihvatite poziv na neobično mesto. Na poslu je naglašena tema učenja nečeg novog, makar kroz savete iskusnije osobe. U ljubavi vas privlače iskreni, direktni razgovori uz malo humora. Zdravlje traži više vazduha i pokreta, makar kratko istezanje napolju.

JARAC

Danas vas fokusira jedna misao – kako da pametnije rasporedite vreme i obaveze. Na poslu birate da prvo završite ono što donosi najviše stabilnosti, pa tek onda sve ostalo. U ljubavi, moguće je povlačenje u sebe da biste sagledali šta vam je zaista važno u odnosu. Zdravlje traži uredniji ritam spavanja i manje brige.

VODOLIJA

Danas neočekivan susret ili poruka pokreće lanac događaja koji vas vode ka novoj saradnji. Na poslu se posebno ističete kad radite u timu, ali ćete želeti da zadržite deo autonomije. U ljubavi, naglašena je potreba za iskrenim prijateljstvom unutar veze. Otvorite temu zajedničkih planova koji nisu svakodnevni. Zdravlje je dobro.

RIBE

Dnevni horoskop za 10. april 2026. godine ukazuje da vas danas vodi unutrašnji osećaj, čak i onda kada logika kaže suprotno i ispostavlja se da ste bili u pravu. Na poslu smirujete napetu atmosferu blagom rečju ili diskretnom pomoći kolegi. U ljubavi, jedan mali, nežan gest s vaše strane može da otvori veliko emotivno vrata. Zdravlje traži laganiji tempo i manje preuzimanja tuđih briga,piše Mondo

Facebook komentari