Stenogram sa sjednice Predsjedništva BiH otkrio skandal: Konakovićevo Ministarstvo prepravljalo dokumente za izbor sudije u Strazburu

Šahbaz Džihanović, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića koji je bio na čelu Komisije koju je imenovalo Predsjedništvo za izbor kandidata za bh. sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, otkrio je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH samoinicijativno izmijenilo izvještaj Komisije sa imenima i podacima predloženih kandidata prije nego što je taj dokument dostavljen Vijeću Evrope na razmatranje, piše Istraga.ba.

Istraga je u posjedu stenograma sa posljednje sjednice Predsjedništva BiH na kojoj se raspravljalo o procesu imenovanja bh. sudije u Strazburu. Džihanović je tom prilikom pred članovima Predsjedništva iznio informacije koje su, u najmanju ruku, zabrinjavajuće i dovode u pitanje legitimitet cijelog procesa.

– Dozvolite mi da kažem – upoznat sam, ne znam kako, kakav je izvještaj Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine poslalo Vijeću Evrope, ali imam dokaze gdje sekretar Ministarstva vanjskih poslova traži od Sekretarijata Predsjedništva da mu se dostavi izvještaj u word statusu i taj izvještaj, ovaj izvještaj komisije je precrtavan, odnosno nije vjerodostojno dostavljen Vijeću Evrope – rekao je Džihanović na sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 1. aprila.

Dodao je da je prema njegovim saznanjima, nakon što je dostavljena lista sa kandidatima za sudiju ESLJP, savjetodavni panel Vijeća Evrope pismenim putem zatražio od Vijeća ministara BiH da se utvrdi kredibilitet komisije Predsjedništva BiH koja je sačinila listu kandidata, kao i da su postavili pitanje da li je jedan od trojice predloženih kandidata „ocijenjen kao kredibilan kandidat za vršenje funkcije sudije Evropskog suda za ljudska prava“. Džihanović je naveo i da su iz Vijeća Evrope zatražili da im se na ta pitanja odgovori do 10. marta ove godine, te da je Sekretarijat Predsjedništva zahtjev zaprimio 6. marta putem Ministarstva vanjskih poslova.

Stenogram sa sjednice. Istraga.ba

Podsjetimo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je polovinom januara usvojilo listu od troje kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava. Na listi se nalaze sudije Mahir Muharemović, Predrag Raosavljević i Svjetlana Milišić-Veličkovski. Novoimenovani sudija trebalo bi da naslijedi Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao još 2021. godine.

Mahir Muharemović, sudija iz Brčkog, ranije je bio kandidat i za Ustavni sud BiH, a tokom karijere radio je u sudu u Bijeljini, kao profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli i kao pravni savjetnik za njemačku fondaciju Konrad-Adenauer-Stiftung. Svjetlana Milišić-Veličkovski je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda FBiH, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Predrag Raosavljević školovao se u Banjoj Luci, Beogradu i New Yorku, a danas predaje u Istočnom Sarajevu i obavlja funkciju pomoćnika ombudsmena za ljudska prava BiH.

