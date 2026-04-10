Skuša čuva srce i mozak

Skuša je jedna od nutritivno najvrijednijih riba koja ima brojne koristi za zdravlje. Iako je dostupna i često pristupačna, njen značaj u ishrani se često zanemaruje.

Bogata je kvalitetnim proteinima koji pomažu obnovi tkiva, jačanju mišića i imuniteta. Posebnu vrijednost daju omega-3 masne kiseline koje imaju snažno protivupalno djelovanje i štite srce i krvne sudove. Redovna konzumacija može pomoći u snižavanju lošeg holesterola i poboljšanju cirkulacije.

Skuša je važna i za zdravlje mozga, jer omega-3 kiseline podržavaju rad neurona, pamćenje i koncentraciju. Također imaju pozitivan utjecaj na raspoloženje i mogu pomoći kod mentalnog umora.

Osim toga, sadrži vitamine B grupe i vitamin D koji su ključni za energiju, imunitet i zdravlje kostiju. Minerali poput joda, selena i magnezija dodatno podržavaju metabolizam i funkciju štitne žlijezde.

Zbog kombinacije proteina i zdravih masti daje dug osjećaj sitosti, pa može pomoći i u kontroli tjelesne težine.

Stručnjaci preporučuju redovnu konzumaciju skuše kao dio uravnotežene ishrane za sve uzraste

