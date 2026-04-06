Kako preživjeti mjesec,šokantne brojke: Penzije nedovoljne za normalan život

Prema zvaničnim podacima, prosječna samostalna penzija za mart 2026. iznosi 850,05 KM, dok zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina staža iznosi 842,44 KM. Najniže penzije kreću se od 434,62 KM za one sa manje od 20 godina staža, do 688,14 KM za penzionere sa 40 godina radnog staža.

Istovremeno, sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Federaciji BiH u februaru 2026. iznosila je čak 3.300,70 KM. Riječ je o minimalnim troškovima za hranu, stanovanje, prijevoz i higijenu – bez luksuza, navodi Večernji list.

Čak ni prosječna plata od oko 1.671 KM ne pokriva ove troškove, što dodatno oslikava težinu situacije u kojoj se nalaze penzioneri.

Razlika između primanja i realnih potreba je drastična. Većina penzionera, posebno onih sa minimalnim primanjima, ne može pokriti osnovne mjesečne izdatke poput režija, lijekova i hrane. Mnogi su primorani na štednju na najosnovnijem ili zavise od pomoći porodice.

Iako su penzije u 2026. godini nominalno povećane u odnosu na prethodne godine, rast troškova života ih je nadmašio. Jaz između penzija i stvarnih životnih troškova ostaje dubok, što svakodnevni život velikog broja penzionera čini neizvjesnim i finansijski neodrživim.

Ovi podaci jasno ukazuju na ozbiljan pritisak na penzioni sistem i potrebu za dugoročnim rješenjima koja će osigurati dostojanstven život starijim građanima.

