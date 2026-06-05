Uskoro nam stiže pomrčina stoljeća: Dan će se pretvoriti u noć, ovaj prizor nećemo vidjeti do 2114.

Svi koji su svjedočili potpunoj pomrčini Sunca, poput one koja je u aprilu 2024. godine prešla preko Sjeverne Amerike, opisuju je kao iskustvo koje se pamti cijeli život. Kratkotrajni trenutak kada dan postane sumrak, tišina koja zavlada prirodom i blještava Sunčeva korona koja se pojavi oko crnog diska Mjeseca prizor su koji ostaju trajno urezani u sjećanju. Dok se utisci s tog događaja još nisu ni potpuno slegli, astronomi i zaljubljenici u svemir već usmjeravaju pažnju prema 2. augustu 2027. godine.

Tog dana dogodit će se nebeski spektakl koji mnogi nazivaju „pomrčinom stoljeća“, događaj koji će svojim trajanjem i dramatičnošću nadmašiti gotovo sve što smo imali priliku vidjeti u ovom vijeku. Prema procjenama stručnjaka, bit će to najduža potpuna pomrčina Sunca vidljiva s lako dostupnog kopna tokom 21. stoljeća, pružajući jedinstvenu priliku generaciji koja će joj svjedočiti.

Ono što pomrčinu 2027. godine čini toliko posebnom jeste njeno izuzetno dugo trajanje. U blizini egipatskog grada Luxora potpuna tama trajat će čak šest minuta i 23 sekunde. Takva rijetka pojava rezultat je gotovo savršenog poravnanja nebeskih tijela.

Mjesec će se tada nalaziti blizu perigeja, odnosno najbliže tačke Zemlji u svojoj orbiti, zbog čega će na nebu izgledati nešto veći nego inače. Istovremeno će Zemlja biti blizu afela, svoje najudaljenije tačke od Sunca, pa će Sunce izgledati nešto manje. Zahvaljujući toj kombinaciji, Mjesec će moći potpuno zakloniti Sunčev disk na neuobičajeno dugo vrijeme.

Riječ je o najdužem totalitetu još od 1991. godine, a sljedeća pomrčina sličnog trajanja neće se dogoditi sve do 3. juna 2114. godine, što ovom događaju daje dodatnu posebnost.

Putanja totaliteta, široka približno 258 kilometara, protezat će se od Atlantskog okeana preko Gibraltarskog moreuza pa sve do Indijskog okeana. Mjesečeva sjena prelazit će preko južne Španije, sjevernog Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Gradovi poput Cadiza i Malage u Španiji, Tangiera u Maroku te Sfaxa u Tunisu naći će se unutar zone potpune pomrčine. Ipak, najveća pažnja bit će usmjerena prema Egiptu, posebno području oko drevnog Luxora, poznatog po Dolini kraljeva i veličanstvenim hramovima. Upravo će ondje totalitet trajati najduže, pružajući posjetiocima priliku da usred dana dožive gotovo potpunu tamu okruženi spomenicima starim hiljadama godina.

Djelimična pomrčina bit će vidljiva na ogromnom području koje obuhvata gotovo cijelu Evropu, Afriku i Bliski istok.

Iskustvo potpune pomrčine Sunca mnogo je više od samog posmatranja neba. Kako Mjesec postepeno prekriva Sunce, dnevna svjetlost poprima neobičnu srebrnastu nijansu, a sjene postaju izuzetno oštre i izražene. Temperatura zraka primjetno opada, dok se vjetar često smiruje.

U trenutku kada posljednji tračak Sunčeve svjetlosti nestane iza Mjeseca, nastupa potpuna tama. Na nebu postaju vidljive najsjajnije zvijezde i planete, dok se duž horizonta pojavljuje neobičan prizor nalik zalasku Sunca u svim smjerovima odjednom.

Tada se ukazuje i najimpresivniji dio događaja – Sunčeva korona, vanjska atmosfera naše zvijezde. Ona se pojavljuje kao veličanstveni bisernobijeli vijenac koji okružuje tamni Mjesečev disk. Za naučnike je to dragocjena prilika za proučavanje korone i procesa koji uzrokuju solarne oluje te njihov utjecaj na Zemlju.

Očekuje se da će pomrčina privući ogroman broj turista iz cijelog svijeta. Procjenjuje se da unutar same putanje totaliteta živi oko 89 miliona ljudi, a milioni dodatnih posjetilaca mogli bi doputovati kako bi svjedočili ovom rijetkom fenomenu.

Već sada brojni hoteli u južnoj Španiji i Maroku bilježe pojačan interes i rezervacije za taj period, dok turistički sektor očekuje višemilionske prihode. Za mnoge posjetioce ključni faktor bit će vremenske prilike.

Prema klimatološkim analizama, Egipat i istočna Libija nude gotovo idealne uvjete za posmatranje, uz vrlo malu vjerovatnoću naoblake. Međutim, tokom augusta temperature u tim područjima često prelaze 40 stepeni Celzijusa i mogu doseći čak 43 stepena.

S druge strane, južna Španija predstavlja pristupačniju opciju za evropske posjetioce, ali uz nešto veći rizik od pojave oblaka, posebno u priobalnim područjima. Zanimljivo je da će Španija imati rijetku privilegiju da ugosti dvije potpune pomrčine Sunca u samo godinu dana – jednu 2026. i drugu 2027. godine.

Na kraju, stručnjaci posebno upozoravaju na sigurnost tokom posmatranja pomrčine. Gledanje direktno u Sunce, čak i kada je ono gotovo potpuno prekriveno Mjesecom, može izazvati trajna oštećenja vida.

Sigurno posmatranje moguće je isključivo uz korištenje certificiranih naočala za pomrčinu ili specijalnih solarnih filtera. Obične sunčane naočale, bez obzira na njihovu zatamnjenost, ne pružaju dovoljnu zaštitu i mogu biti izuzetno opasne.

Jedino tokom kratkog perioda potpune pomrčine, kada je Sunčev disk u cijelosti zaklonjen Mjesecom, sigurno je pogledati prema nebu bez zaštite i uživati u jednom od najveličanstvenijih prizora koje priroda može ponuditi.

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