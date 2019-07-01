Nedim Sladić o vremenskim (ne)prilikama

Generalno gledano, kada je riječ o padavinama, većina je iza nas i sada polako slabe. Naredni period ne donosi neku bitniju količinu padavina sve do kraja mjeseca. Danas veći dio dana slijedi smirivanje, budući da se sistem koji cirkuliše iznad naše zemlje pomjerio južnije. Krajina može očekivati poboljšanje, dok istočna Bosna može očekivati nove susnježice, pa i snijeg”, kazao je Sladić.

Dodaje da će vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ostati promjenjive te da stabilizacije nema u narednih sedam do osam dana.

Zahvaljujući prodoru sjevernog zraka imat ćemo novi val vlage i padavina tokom utorka i srijede. Imamo hladan zrak, temperature ostaju ispod uobičajenih za ovo doba godine. Bitnije stabilizacije u narednom periodu nemamo. Ovo je cijena jer smo imali topao februar i prvu polovinu marta”, naveo je Sladić.U narednim danima u našoj zemlji ponovo se očekuju padavine, na granici susnježice i snijega, što potvrđuje da zima još uvijek nije u potpunosti završena. Prema narodnoj meteorologiji, smatra se da tri martovske bure moraju “ispuhati” prije dolaska pravog proljeća. Kako navodi Sladić, ovo je bila druga martovska bura, dok se treća očekuje u utorak.

Protekli period bio je suh, a padavine su se javljale sporadično, zbog čega je zemlji nedostajalo vlage. Sa novim količinama padavina i već postojećim snježnim pokrivačem očekuje se porast vodostaja

“Najveća opasnost od bujica u narednom periodu je na sjeveru Bosne. Nadamo se da neće doći do dramatičnog scenarija, ali treba pratiti stanje, posebno ono što će se dešavati u utorak i srijedu”, upozorio je Sladić..

