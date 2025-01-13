Zima se vratila: Snijeg zatrpava Bjelašnicu

Snijeg u ovim trenucima jačim intezitetom pada na planini Bjelašnici, gdje visina sniježnog pokrivača na vrhu iznosi 214 centimetara.

OVDJE možete pogledati kako snijeg pada na ovoj olimpijskoj planini.

Tokom dana očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima širom zemlje. U višim područjima već će padati snijeg, dok bi s padom temperatura u noći na petak i u nižim krajevima Bosne mogla padati susnježica, a ponegdje i snijeg.

Vjetar će biti umjeren do jak, većinom južnog smjera, dok će u Krajini puhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 15 stepeni.

U Sarajevu će danas preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a većina padavina očekuje se u drugoj polovini dana. Temperatura će se kretati oko 11 stepeni.

Posebnu pažnju privlači upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas izdao narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i jakih udara vjetra širom BiH.

U jutarnjim satima na krajnjem sjeverozapadu Bosne već je moguća susnježica koja će postepeno prelaziti u snijeg, dok se na planinama i u višim područjima očekuju intenzivnije snježne padavine.

Promjena vremena već je zahvatila region. U susjednoj Hrvatskoj snijeg je jutros zabijelio brojne dionice, posebno u Gorskom kotaru i sjeverozapadnim dijelovima zemlje, gdje su kolnici mokri i skliski, uz otežano odvijanje saobraćaja.

Meteorolozi najavljuju da će se zahlađenje dodatno intenzivirati u petak. U Krajini se očekuje i do 40 centimetara novog snijega, dok bi u planinskim dijelovima centralne Bosne moglo pasti do 15 centimetara,pišu Vijesti

Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom vikenda. U subotu i nedjelju u Bosni će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom na planinama, dok se u Hercegovini očekuje nešto blaža varijanta sa slabom kišom.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju, zbog mogućih jakih udara vjetra, smanjene vidljivosti.

Facebook komentari