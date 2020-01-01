Nikšić podržao ukidanje akciza, SNSD nije: Nadamo se da će im građani vratiti

Objavljeno prije 1 sat

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić objavio je kako je podržao inicijativu za privremeno smanjenje ili ukidanje akciza na gorivo jer smatra da je dužnost vlasti da u vremenu rasta troškova života stane uz građane.

“Nije fer da teret poskupljenja snose samo građani i distributeri – svoj dio odgovornosti mora preuzeti i vlast kroz konkretne mjere olakšanja. Nažalost, predstavnici SNSD-a odlučili su da tu mogućnost ne podrže i time još jednom pokazali drugačije političke prioritete”, objasnio je Nikšić,pišu Vijesti

On ističe i kako je uvijek vjerovao da ekonomske odluke moraju biti u službi ljudi, razvoja i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.

“Vlasti RS-a koji okreću leđa Zapadu, Evropskoj uniji i razvoju pogubnost i finansijsku neodrživost svoje politike fakturišu građanima. Vjerujemo i nadamo se da će im građani, vodeći računa o svojim egzistencijalnim interesima, u oktobru ispostaviti fakturu i poslati ih ondje gdje očito i žele biti – u politički stečaj”, zaključio je Nikšić.


