Pojačan saobraćaj na izlazima iz zemlje pred vikend

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini danas je zabilježena pojačana frekvencija vozila, posebno na izlazima iz zemlje. Najduža zadržavanja evidentirana su na prijelazima prema Hrvatskoj i Srbiji.

Iz auto-moto saveza apeluju na vozače da budu strpljivi i da prije polaska provjere stanje na cestama. Također se savjetuje korištenje alternativnih graničnih prelaza kako bi se izbjegle duže kolone.

Tokom vikenda očekuje se dodatno povećanje gužvi zbog početka turističke sezone i lijepog vremena.

