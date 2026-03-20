Vijesti

Pojačan saobraćaj na izlazima iz zemlje pred vikend

1.7K  
Objavljeno prije 10 minuta

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini danas je zabilježena pojačana frekvencija vozila, posebno na izlazima iz zemlje. Najduža zadržavanja evidentirana su na prijelazima prema Hrvatskoj i Srbiji.

Iz auto-moto saveza apeluju na vozače da budu strpljivi i da prije polaska provjere stanje na cestama. Također se savjetuje korištenje alternativnih graničnih prelaza kako bi se izbjegle duže kolone.

Tokom vikenda očekuje se dodatno povećanje gužvi zbog početka turističke sezone i lijepog vremena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh