Zelenski zabrinut zbog prebacivanja fokusa s Ukrajine na Bliski istok

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba na Bliski istok, što bi, kako je naveo, moglo dovesti do smanjenog posvećivanja pažnje Ukrajini i smanjene isporuke sistema protivvazdušne odbrane.

– Nadam se da rat na Bliskom istoku neće biti dug, ne samo zato što sam zabrinut za Ukrajinu, već i zato što je svaki izgubljeni ili uništeni ljudski život tragedija. U međuvremenu, ne vidimo napredak u mirovnim pregovorima. Ako se trajni mir ili primirje ne postignu tokom prvih dana sukoba, postoji veliki rizik od njegovog produženja – rekao je Zelenski.

Dodao je da će sukob na Bliskom istoku imati direktan utjecaj na situaciju u Ukrajini.

– Manje fokusa znači manje podrške. Manje podrške znači manje protivvazdušne odbrane – rekao je Zelenski.

Također je izjavio da Rusija pruža pomoć iranskom režimu.

– Rusija pruža pomoć iranskom režimu. Znamo šta je do sada pruženo, iako tačne količine takve pomoći nisu u potpunosti poznate. Dobra stvar je što iranski režim, čini se, nije u stanju da Rusiji obezbijedi rakete i neko drugo oružje koje koriste u napadima na Ukrajinu – zaključio je Zelenski.

