Tragedija u BiH: U vrtiću preminulo dijete, očekuje se da tužitelj naredi obdukciju

Policijskoj upravi Banjaluka oko 14.50 sati prijavljeno je da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.Oko 15.30 sati PU Banja Luka je od strane Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo. U toku je uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva”, naveli su za RTRS iz PU Banja Luka.

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo, javlja ATV.U toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva i očekuje se naredba za obdukciju.

