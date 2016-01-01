Nedim Sladić otkriva jesu li ovo posljednji trzaji zime: Treba biti na oprezu

Ovo je klasična veljača prevrtača. Dakle, ono što je karakteristično za drugi mjesec u godini jesu nagle temperaturne oscilacije do proljetnih prilika i temperatura zraka koje su u proteklih godina često išle i do 25 stepeni Celzijusa, pa sve do njih vrlo niskih minus 25. Tako da februar mjesec jeste sada tranzicija između zadnjih trzaja zime i prvih znakova proljeća. To je tako bilo i u prošlosti, međutim, samo možemo vidjeti jednu promjenu u svemu tome, a to je da hladniji februari postaju rjeđi, topliji postaju mnogo učestaliji”, rekao je Sladić u Danu uživo.

Ističe kako ne bismo trebali očekivati snijeg intenziteta koji je bio početkom januara.

“Ovo su sada trzaji zime, gdje zaista vidimo da proljeće postaje sve dominantnije, a to će naročito potvrditi naredna sedmica koja će otpuhati studen, odnosno možemo li uopšte reći da je to studen, ali niže temperature zraka nego što je to bilo uobičajeno za ovo doba godine iz područja centralne Europe, pa i sa područja Skandinavije koje se već duži niz sedmica bore sa izuzetno niskim temperaturama zraka. Tako da, naredna sedmica donosi pravi dašak proljeća većem dijelu europskog kontinenta. Spomenimo to da i za 23. februar temperature zraka i na području Bosne i Hercegovine lokalno dostizati do 21 ili 22 stepena Celzijusa. Tako da govorimo zaista o mnogo višim temperaturama zraka nego je to uobičajeno za ovo doba godine. Nju će upravo uzrokovati pojačana južna visinska struja. U prizemlju očekujemo da će doći do stabilizacije vremenskih prilika, tako da relativno mirno završavamo period sve negdje do pred kraj ovoga mjeseca. I faktički kada govorimo o zimi, ona se može pojaviti u vidu prodora hladnih zračnih masa sa sjeveroistoka kontinenta u oslabljenijem obliku, i to u vidu frontalnih poremećaja, ali ona ne bi više trebala trajati dugotrajno. Dakle, to su one tipične postavke kako su imali protekle godine, koje se, nažalost, mogu ponovo javiti sve do četvrtoga mjeseca, a moramo biti zaista na oprezu i u narednom periodu. Ne smije nas baš proljeće tako izmamiti, jer i sada najmanji trzaj zime, kada izmami svu vegetaciju, može napraviti veliku štetu”, kazao je.

No, uprkos visoki temperaturama, imao je lijepu vijest za skijaše.

“Snijega na našim planinama trenutno ima u dovoljnim količinama, to je doprinijela i posljednja epizoda koja je donijela veće količine snijega, tako da u narednom periodu mi prvo moramo imati određeni niz dana u kojem će temperatura zraka prelaziti prag zaleđivanja, odnosno prag u kojem će polako snijeg, odnosno bolje rečeno led, popuštati i polako se topiti, tako da će trebati malo vremena da dođe do topljenja. Ali svakako izrazito visoke temperature zraka u narednom periodu pogodovat će topljenju snijega. Ipak mi očekujemo da će on biti postepenog karaktera, što znači da će većina skijaša i dalje moći uživati u zimskim sportovima. Naročito, kada pogledamo situaciju da zaista sada smo imali period u kojem možemo reći imali smo i sreće, s obzirom na to da smo imali i veće količine padavina i temperature zraka koje su, iako su modeli davali nekada više vrijednosti, one su zapravo bile nemalo ni na planinam,a tako da u sve u svemu za sada nemamo nikakvih poteškoća u odvijanju zimske sezone. Poteškoća bi bila kada bismo imali izraženo južno strujanje u prizemlju, dakle južni vjetar koji bi bio jak, dominantno danima, i visoke temperature. Ovoga puta očekujemo samo visoke temperature zraka, a jugo će izostati barem ono jako. Mada napomenimo da danas ovo jugo koje imamo u većem dijelu Bosne i Hercegovine jeste uvod u promjenu vremena koja dolazi u narednim satima. Jači val padavina sa zapada i sjeverozapada se premješta dalje prema istoku, tako da u narednoj noći će biti uslova za kišu povremeno i jačeg intenziteta, već sutra polako padavine slabe i dolazimo do jednog malo manjeg pada temperatura zraka koji će nas uvesti zapravo u hladno jutro subote, a odmah već u nedjelju slijedi zatopljenje. Dakle, već vidimo taj obrazac promjenjivog, odnosno prevrtljivog tipa drugog mjeseca”, rekao je Sladić ,piše N1

