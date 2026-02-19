Mostar pokazao gostoprimstvo: Ambasador Reilly i predstavnici Crystal Palacea oduševljeni

“Naš slobodarski Mostar, a posebno stari grad, uvijek je bio otvoren za sve dobronamjerne ljude koji ga posjećuju! Danas sam imao posebnu čast ugostiti svog prijatelja, ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Julliana Reillyja, predstavnike i navijače fudbalskog kluba Crystal Palace, s kojima sam uživao u šetnji starom gradskom jezgrom, gdje su, od naših sugrađana, dočekani na jako lijep i domaćinski način”, istakao je.

Dodao je da su Mostarci navikli ugodno ugostiti sve one koji posjećuju grad i žele dobro svim ljudima te tako na najbolji način demantovati natpise, dezinformacije, spinove ili neuspješne pokušaje lobiranja kako bi Mostar, a posebno stari grad, predstavio u negativnom svjetlu,pišu Vijesti

“Upravo toga je svjestan i ambadador Reilly, koji je izdvojio svoje vrijeme i još jednom pokazao da je veliki prijatelj našeg grada i države i na tome sam mu od srca posebno zahvalan. Prilikom posjete, ambasador, predstavnici i navijači renomiranog kluba Crystal Palace imali su priliku posjetiti i neke od naših znamenitosti i nadamo se ponijeti lijepe uspomene na naš grad, koji im je otvoren i u koji su uvijek dobrodošli kao naši prijatelji”, zaključio je,pišu Vijesti

