“Molim vas, odmah napustite zemlju”: Napad moguć već za nekoliko sati?

„Molim vas, odmah napustite Iran i ni pod kojim uvjetima ne idite u ovu zemlju. Ne želim nikoga plašiti, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je vrlo stvarna “, rekao je Tusk tijekom posjeta Vojnom institutu za tehnologiju naoružanja u Zielonoj Góri, gdje su se istovremeno održavala otvorena ispitivanja bespilotnih sustava naoružanja, izvijestio je portal „Wiadomosci“.

Tuska su pratili ministar nacionalne obrane Vladislav Kosinjak-Kamiš i zamjenik ministra Cezari Tomčik, a tijekom događaja razgovarao je i s medijima.

There is a massive US airlift operation ongoing today one of bigger days that has been noted.

Currently 6 tankers are crossing the Mediterranean dragging 18 F-35s with them, as well as at least 4 C-17 transports heading to bases in the Middle East. pic.twitter.com/eajRTfcDZ9 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 16, 2026

“Molim vas, odmah napustite Iran i ni pod kojim uslovima ne idite u ovu zemlju. Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost sukoba je veoma realna”, rekao je poljski premijer.

Naglasio je da će “za nekoliko, deset ili čak nekoliko desetaka sati mogućnost evakuacije biti otežana”, što ukazuje na potencijalnu hitnost situacije.

Tusk je upozorio građane da ovaj apel shvate ozbiljno, podsjećajući na “loša iskustva iz prošlosti”.

„Molim vas da ovo shvatite vrlo ozbiljno. Imamo loša iskustva iz prošlosti, a neki ljudi ignoriraju ove apele“, naglasio je poljski premijer.

Čeka se naređenje; Sve sprtemno za napad; Okruženi su

Visoki dužnosnici nacionalne sigurnosti rekli su američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je vojska spremna za potencijalne napade na Iran već u subotu, ali da će se vremenski okvir za bilo kakvu akciju vjerojatno protezati i nakon ovog vikenda, izvještava CBS News.

One third of the U.S. Navy fleet deployed for Iran. https://t.co/TMDIbFK8tS pic.twitter.com/VX5qhzQnu7 — MenchOsint (@MenchOsint) February 16, 2026

Iako Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li izvesti napad, otprilike trećina aktivne američke mornaričke flote već je na Bliskom istoku.

Flotila uključuje dvije jurišne skupine nosača zrakoplova , 15 razarača , kao i nepoznat broj podmornica.

Teški transportni zrakoplovi i tankeri za gorivo navodno su već prešli Sredozemno more i kreću se prema položajima na Bliskom istoku.

Prema analitičaru otvorenih obavještajnih podataka (OSINT) Ianu Ellisu, američka borbena skupina mogla bi lansirati više od 600 krstarećih raketa Tomahawk (TLAM) u jednom rafalu.

Facebook komentari